Arrancó el juicio contra un exconcejal y camionero por el bloqueo a una empresa
Maximiliano Cabaleyro enfrenta acusaciones de coacción y extorsión. Era edil en San Nicolás y dirigente del Sindicato de Camioneros local. El bloqueo ocurrió en 2021 en San Pedro, donde uno de los dueños de la empresa bloqueada ocupa actualmente una banca en el Concejo.
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El exconcejal de San Nicolás y dirigente del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) local Maximiliano Cabaleyro se sentó hoy por primera vez en el banquillo de los acusados en el juicio por el bloqueo a una empresa de San Pedro, ocurrido en 2021, que se convirtió en uno de los casos testigo en la disputa por este tipo de protestas.
Cabaleyro está detenido, con arresto domiciliario y controlado a través de una tobillera electrónica, desde 2023. Había sido arrestado en 2022, acusado de coacción y extorsión, además del delito de turbación de la posesión.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2021, cuando, como parte de una protesta sindical, se produjo el bloqueo de la entrada a la planta de la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro.
Otro dirigente camionero que participó del bloqueo, Fernando Espíndola, optó por el trámite de juicio abreviado y por eso no comparte el banquillo con Cabaleyro en esta oportunidad. En cambio, sí son juzgados seis exempleados de Rey Distribución que tomaron parte en la protesta.
La política no sólo se mete en el caso por la actividad de Cabaleyro, que ocupó una banca en el Concejo Deliberante de San Nicolás, electo por el ya extinto Frente de Todos, sino también porque Ariel Rey, uno de los dueños de Rey Distribución, ocupa ahora una banca en el Concejo sampedrino, a la que accedió a través de la lista de La Libertad Avanza (LLA). Además, la actual senadora libertaria Florencia Arietto forma parte del equipo de abogados de la empresa.
Cabaleyro y Espíndola fueron detenidos en 2022 por orden de la jueza nicoleña María Eugenia Maiztegui. En aquel momento, el Sindicato de Camioneros montó una fuerte protesta, que incluyó cortes de rutas y la paralización de la recolección de residuos. El propio Hugo Moyano viajó a San Nicolás junto a su hijo Pablo para apoyar a los dirigentes arrestados.
En el juicio que arrancó hoy, y que se extenderá por nueve jornadas, con la declaración de unos 80 testigos, la acusación es sostenida por la fiscal María del Valle Viviani.