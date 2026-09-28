Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 CASO TESTIGO

Arrancó el juicio contra un exconcejal y camionero por el bloqueo a una empresa

Maximiliano Cabaleyro enfrenta acusaciones de coacción y extorsión. Era edil en San Nicolás y dirigente del Sindicato de Camioneros local. El bloqueo ocurrió en 2021 en San Pedro, donde uno de los dueños de la empresa bloqueada ocupa actualmente una banca en el Concejo.

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