Mirtha Legrand, sana y salva

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio que la llevó al hospital por segunda vez en septiembre.



A los 99 años, su evolución es favorable: el parte oficial del viernes 25 indicó que se encuentra “muy bien” de ese cuadro, que incrementó la actividad física con kinesiología y que seguirá internada hasta completar la recuperación.



Antes de esta segunda internación, habría pedido que enviaran una peluquera y una maquilladora para “ponerse espléndida”. Los profesionales no lo autorizaron.



Desde la clínica, Mirtha no se pierde los programas que conduce Juana Viale en su lugar. La propia Juana lo confirmó al aire: la abuela “está mejorando muy bien”, mira el ciclo y después le señala “las cosas que sí” y “las que no”.



También surgió el reclamo de productora. Al ver una emisión con Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, un cruce televisivo alrededor del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Mirtha habría sentenciado: “El programa de Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio era mío”.



Por ahora la prioridad es completar la recuperación. No hay fecha oficial de alta. Mientras tanto, desde la habitación del sanatorio, la diva sigue haciendo lo de siempre: mira televisión, opina, corrige y está pendiente de todo.