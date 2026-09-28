Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 DESCONFIADOS

La Plata: licitan el bar de Islas Malvinas por $150 millones y ocho años de concesión

El pliego fija inversión mínima, canon mensual y una agenda cultural atada a la Secretaría de Cultura.

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