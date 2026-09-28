La Plata: licitan el bar de Islas Malvinas por $150 millones y ocho años de concesión

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La Municipalidad de La Plata oficializó el llamado para concesionar el bar y restaurante del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, en 19 y 51. La convocatoria —Licitación Pública N° 3/2026, a cargo del Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR)— contempla una inversión mínima de 150 millones de pesos para remodelar el predio y explotarlo como confitería, bar y restaurante durante ocho años. El predio suma 528 metros cuadrados: 414 cubiertos y 114 descubiertos.
El anuncio se enmarca en el plan que el intendente Julio Alak viene impulsando para renovar concesiones gastronómicas en espacios públicos emblemáticos. El mismo esquema apunta a la República de los Niños, el Paseo del Bosque, la Terminal de Ómnibus, el Parque Ecológico Municipal y las confiterías de Plaza Malvinas, con la ordenanza 12.693 de 2025 como paraguas para que el EMATUR otorgue permisos y concesiones en sitios de interés turístico.
El pliego no deja el diseño en el aire. El oferente debe presentar un Plan de Adecuación, Mejoras y Equipamiento General y ejecutar la obra en un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato o el acta de entrega. La Municipalidad pide una estética que combine modernidad y tradición, respete la identidad del complejo —un antiguo recinto militar reconvertido— e incorpore producciones artísticas locales, como murales y esculturas. También exige materiales sustentables, iluminación LED, criterios de reciclaje y accesibilidad plena para personas con discapacidad motriz en ingresos, pasillos, espacios comunes y señalética.
El futuro local no queda pensado solo como un bar. El salón deberá destinar sectores a coworking con tomas eléctricas y puertos USB, proyecciones, exposiciones, lectura y juegos de mesa, más un área abierta para eventos y muestras. La oferta gastronómica tiene que priorizar insumos de producción local, menú del día a precios accesibles, opciones veganas y para celíacos, bebidas caseras y servicio de cafetería. Los precios deberán estar a la vista y la carta, en papel y por código QR. Habrá, además, un sector pet friendly con normas estrictas de higiene.
La plata de la concesión también está escrita. El canon base es de 5 millones de pesos mensuales, actualizable cada tres meses por el IPC del INDEC. El concesionario pagará ese monto fijo o el 5% de la facturación bruta mensual, lo que resulte mayor. La inversión de 150 millones queda a cargo del adjudicatario y se destina de manera exclusiva a la intervención edilicia, el equipamiento y la puesta en marcha. El espacio, según el pliego, quedará reservado a la explotación gastronómica.
El municipio exige, al mismo tiempo, una agenda cultural regular: música en vivo, teatro, muestras, talleres y eventos temáticos, coordinada con la Secretaría de Cultura y las autoridades del complejo. El local deberá permanecer abierto durante las actividades del centro cultural y podrá operar hasta las 2 de la mañana en eventos especiales. La concesión actual estaba a cargo de Malvinas Café & Restó. Si se cumplen los plazos, el municipio estima que el nuevo bar podría estar operativo en el primer semestre de 2027.