La tregua que busca evitar una Legislatura paralizada en la previa a un año electoral
El oficialismo y la oposición abrieron un camino para avanzar con proyectos pendientes de aprobación. La prioridad en los expedientes que están por perder estado parlamentario, los pases de factura y la idea de evitar patear los temas sensibles para 2027.
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La cumbre de legisladores bonaerenses de los distintos bloques que se llevó a cabo el miércoles busca marcar un punto de inflexión para avanzar con temas pendientes. Las expectativas que surgieron para no atravesar el año próximo con discusiones de peso en pleno proceso electoral.
El centro cultural “El Amor y la Igualdad” de La Plata, ubicado en pleno centro de la ciudad, alojó a unas 40 personas entre diputados y senadores provinciales tanto del oficialismo como de la oposición. Con asado de por medio, los campamentos empezaron a tender puentes y pasar en limpio las prioridades legislativas.
El encuentro tuvo a la reforma electoral como uno de los principales temas de conversación, aunque no fue el único. Sobre la mesa también estuvieron los proyectos que quedaron pendientes por la baja actividad de la Legislatura y que ahora buscarán sacar adelante, en particular aquellas iniciativas que ya fueron aprobadas por unanimidad en una de las dos cámaras y necesitan completar el trámite parlamentario para convertirse en ley.
El acuerdo entre los legisladores fue acelerar el tratamiento de esos proyectos que no generan mayores diferencias políticas y que cuentan con media sanción unánime. Las que también que fueron aprobadas con disidencias, tendrán otro recorrido y deberán atravesar una negociación más específica entre los bloques.
Según pudo conocer La Tecla, los secretarios legislativos de Diputados y el Senado, Gervasio Bozzano y Mariano Ríos Ordóñez, respectivamente, quedaron con la tarea de repasar los expedientes con media sanción por unanimidad. La idea es darle prioridad a los que están próximos a perder estado parlamentario y aprobarlos a la brevedad.
La reforma del sistema electoral bonaerense ocupó un capítulo propio en la conversación y allí apareció un compromiso que atraviesa a todos los bloques, al menos como horizonte de trabajo, para que las modificaciones que deban hacerse queden resueltas durante lo que resta de 2026. El objetivo es que 2027 comience con las reglas de juego definidas y sin reformas electorales pendientes de resolución.
Otro de los temas que apareció durante el encuentro fue la cobertura de las vacantes judiciales, una deuda que todavía persiste en la Provincia pese a los avances registrados durante los últimos meses. En particular, continúa pendiente la designación de los cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, una cuestión sobre la que los diputados opositores hicieron especial hincapié.
De todos modos, aparece en agenda darle curso a la confección de pliegos para los tribunales bonaerenses por lo que la decisión política es dar lugar al tratamiento. Hay quienes son optimistas y aventuran novedades al caer para presentar al menos unas 150 ternas en las próximas semanas con viento a favor. No obstante, hay quienes ponen un poco de paños fríos para no generar mayores expectativas.
Otro de los puntos presentar fue la regionalización de la Justicia, tema abordado tras la reactivación de la comisión de Mapa Judicial. Al respecto, el senador provincial, Carlos Kikuchi, dijo en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco, que “va a haber que estudiar y analizar porque te cambia completamente el mapa de poder de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, no es un tema menor”,
Asimismo, dijo que “convenimos varias cuestiones, probablemente la más importante es que en vista de todo lo que se viene como el Presupuesto y que probablemente se incluya el tema de la reelección, habrá que ver qué pasa con los pliegos de los jueces, tenemos una veintena de proyectos en el Senado con media sanción que si no se tratan este año se caen y pasa lo mismo en Diputados”. En tanto, sostuvo que“después cada uno tendrá la responsabilidad de conseguir los votos o no para sancionarlos, pero que no se caigan por dormir en las comisiones”.
Un punto que generó discordia fue un pase de factura desde el Senado a Diputados por proyectos que no salen. “Yo personalmente creo que el problema está en la Cámara de Diputados. O sea, yo no veo hoy que estén los números en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos para avanzar con el proyecto de la reelección de de legisladores, intendentes, concejales”, consideró Kikuchi. Desde la Cámara baja hubo quienes rechazaron esa afirmación y pusieron lupa en el otro rincón al recordarles que hay proyectos del Ejecutivo que no avanzaron.
Del almuerzo participaron los diputados Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara baja, Facundo Tignanelli, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman y Mariano Cascallares por el peronismo, Alejandro Rabinovich por el PRO, Martín Rozas por Unión y Libertad, Diego Garciarena por el radicalismo y Juan Osaba por La Libertad Avanza.
Por el Senado estuvieron los peronistas Sergio Berni y Mario Ishii, los representantes del PRO Pablo Petrecca y Alex Campbell, el libertario Carlos Curestis, Sergio Vargas y Carlos Kikuchi por Unión y Libertad y Marcelo Leguizamón por Hechos.