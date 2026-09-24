Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2026 CUMBRE

Por Andrés Sosa

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La tregua que busca evitar una Legislatura paralizada en la previa a un año electoral

El oficialismo y la oposición abrieron un camino para avanzar con proyectos pendientes de aprobación. La prioridad en los expedientes que están por perder estado parlamentario, los pases de factura y la idea de evitar patear los temas sensibles para 2027.

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