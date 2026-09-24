PASO y unidad: la hoja de ruta del massismo para la interna peronista
El Frente Renovador comenzó a desplegar su estructura y vuelve a instalar a Sergio Massa en la discusión por el futuro del peronismo. La estrategia contempla competir en primarias y preservar la unidad después de las urnas.
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El Frente Renovador se encuentra activo en todo el país y despliega su estructura con el objetivo de sostener la unidad de todo el peronismo. Mientras tanto, la figura de Sergio Massa cobra mayor protagonismo en un contexto en el que crecen las especulaciones sobre una posible candidatura en el 2027.
“PASO tiene que haber y no importa quién la gane”, dicen en el massismo sobre la primaria ante la consulta de La Tecla. Consideran que “es importante y necesaria para resolver el liderazgo”.
Asimismo, sostienen que “la PASO será una herramienta donde el que gane saldrá fortalecido”. De este modo, en el FR apuestan a una interna en las urnas para dirimir la conducción también. Eso sí, siempre reiteran que deben existir parámetros claros en los cuales se debe desarrollar esa competencia para que nadie se salga de lo establecido, y que luego de la elección las heridas sean más fáciles de cicatrizar.
En este marco, Massa comenzó a aparecer en diferentes jornadas y actividades, tanto del propio FR como en aquellas más amplias con diferentes sectores del peronismo. La reapariación en el acto homenaje a José Manuel de la Sota generó repercusión, ya que se mostró con buen diálogo con todas las tribus; como también su presencia en el Encuentro Nacional de Jóvenes. Allí habló de tomar el bastón de mariscal y le pidieron que “cumpla el sueño de los jóvenes”.
En la Provincia ya realizaron diferentes plenarios seccionales y el mensaje hacia la tropa es el de sostener la unidad como principal herramienta para derrotar a Javier Milei, pero también para ganar en la Provincia y los municipios.