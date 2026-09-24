Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2026 FRENTE RENOVADOR

PASO y unidad: la hoja de ruta del massismo para la interna peronista

El Frente Renovador comenzó a desplegar su estructura y vuelve a instalar a Sergio Massa en la discusión por el futuro del peronismo. La estrategia contempla competir en primarias y preservar la unidad después de las urnas.

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