Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2026 ACUERDO

Cumbre de legisladores: buscan apurar la reforma electoral y los proyectos pendientes

Diputados y senadores de todos los bloques compartieron un almuerzo en el que se comprometieron a agilizar la sanción de las iniciativas que llegaron sin conflictos a la media sanción. También trabajarán para que todos los cambios en lo electoral se hagan en lo que queda del año. Hubo un reclamo de la oposición por las vacantes en la Corte.

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