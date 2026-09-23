Cumbre de legisladores: buscan apurar la reforma electoral y los proyectos pendientes
Diputados y senadores de todos los bloques compartieron un almuerzo en el que se comprometieron a agilizar la sanción de las iniciativas que llegaron sin conflictos a la media sanción. También trabajarán para que todos los cambios en lo electoral se hagan en lo que queda del año. Hubo un reclamo de la oposición por las vacantes en la Corte.
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Un centro cultural del centro platense fue el escenario de una cumbre de legisladores bonaerenses de todos los bloques, con la reforma electoral en el menú, además de una serie de proyectos que la poca actividad de la Legislatura dejó pendientes y que ahora se convertirán en leyes.
Se trata de las iniciativas que fueron aprobadas por unanimidad, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, y que necesitan la aprobación en la otra cámara para quedar sancionadas.
Los legisladores acordaron apurar la aprobación de esos proyectos que no resultan conflictivos; los que tienen media sanción, pero no por unanimidad, correrán por otro andarivel.
Además, se comprometieron a que todos los cambios en el sistema electoral bonaerense se realicen en lo que resta del año, de modo que 2027, el año de los comicios, arranque con todas las reglas de juego ya establecidas.
También se habló de la cobertura de vacantes judiciales, una asignatura pendiente en la Provincia, aunque el gobierno ya avanzó con designaciones en los últimos meses. Entre las que no se realizaron figuras las de los cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
En ese tema hicieron especial énfasis los diputados opositores. El radical Diego Garciarena insistió en que las vacantes en el máximo tribunal se tienen que resolver porque había un acuerdo al respecto desde fines del año pasado, y es necesario cumplirlo para que se pueda llegar a consensos nuevos, incluyendo en las reformas electorales. El peronista Facundo Tignanelli apoyó esta posición.
Otro reclamo por un acuerdo no realizado fue el que los diputados les hicieron a los senadores para que se conforme finalmente la comisión bicameral que debe revisar los proyectos de obras para los municipios y asignar parte de los fondos.
Del almuerzo participaron los diputados Alejandro Dichiara (presidente de la Cámara baja), Tignanelli, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman y Mariano Cascallares, por el peronismo; Alejandro Rabinovich, por el PRO; Martín Rozas, por Unión y Libertad (UyL); Garciarena, por el radicalismo, y Juan Osaba, por La Libertad Avanza (LLA).
También los senadores peronistas Sergio Berni y Mario Ishii, los proístas Pablo Petrecca y Alex Campbell y el libertario Carlos Curestis, así como Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, de UyL, y Marcelo Leguizamón, de Hechos.