Las cuatro patas de la mesa peronista

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El peronismo atraviesa otro capítulo de una interna que parece tener más caminos abiertos que posibilidades concretas de resolución. Axel Kicillof construye su propio espacio, el kirchnerismo mantiene a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena, el Frente Renovador vuelve a poner a Sergio Massa en circulación y la Liga de Intendentes busca consolidarse como una cuarta pata con identidad propia. Todos se mueven, suman dirigentes y preparan el terreno para 2027, pero ninguno consiguió hasta ahora encontrar el mecanismo capaz de ordenar una disputa que excede a la provincia de Buenos Aires.
En medio de ese escenario aparece una coincidencia que no resulta menor y, más allá de las diferencias políticas, de las candidaturas que cada espacio imagina y de las discusiones sobre quién debe conducir el peronismo, los cuatro sectores encuentran en las PASO una herramienta posible para resolver la competencia. El MDF las considera un instrumento válido para definir las representaciones, el massismo directamente sostiene que tiene que haber primarias y la Liga de Intendentes también las observa como una vía para definir candidaturas y liderazgos.
El peronismo discute hace meses cómo convivir, pero al mismo tiempo parece encontrar en las urnas internas una salida que ninguno de los sectores puede conseguir por sí solo. La discusión por las PASO, entonces, dejó de ser solamente sobre el calendario electoral o sobre el costo de una elección. Se convirtió en una puja sobre el mecanismo mediante el cual pretende decidir quiénes serán sus candidatos y, en definitiva, quién tendrá la legitimidad para conducir la etapa que viene. Durante demasiados años, el peronismo resolvió sus principales disputas mediante acuerdos entre dirigentes, negociaciones cerradas y candidaturas definidas por quienes concentraban mayor poder dentro del espacio. Ese esquema hoy tiene dificultades para reproducirse porque el mapa interno ya no tiene un centro de gravedad indiscutido. Cristina conserva una centralidad política que el kirchnerismo busca sostener, Kicillof construyó una estructura propia con alcance nacional, Massa recuperó presencia y los intendentes reclaman un lugar diferente al que ocuparon durante los últimos años.
Por eso, el tiempo de la elección a dedo parece haber llegado a un límite y no porque las negociaciones políticas hayan perdido importancia, sino porque ningún acuerdo entre sectores con aspiraciones propias parece suficiente para cerrar una interna de semejante dimensión. Si una candidatura se define exclusivamente en una mesa chica, siempre quedará otro sector con argumentos para desconocerla, cuestionarla o directamente competir por afuera.
La PASO ofrecen, al menos en términos formales, una instancia donde esa disputa puede trasladarse a los votos y donde la legitimidad de quien resulte ganador no dependa solamente del que consiguió imponer su posición en una negociación. El problema es que esa herramienta tampoco resuelve por sí sola las diferencias políticas. Una primaria necesita reglas, acuerdos previos y un compromiso posterior con el resultado.
La pregunta central, entonces, es qué ocurrirá si finalmente no hay primarias. Allí aparece el verdadero vacío que todavía nadie consigue responder. Si los cuatro espacios coinciden en que la competencia interna debe resolverse mediante los votos y las PASO desaparecen, ¿quién tendrá la autoridad para definir las candidaturas? ¿Volverá el peronismo a una negociación entre dirigentes? ¿Habrá listas separadas? ¿Se abrirá una competencia informal que termine trasladándose directamente a las elecciones generales?.
Por ahora, además, la decisión no depende solamente del peronismo ya que el Gobierno nacional mantiene como objetivo la eliminación de las PASO, pero no consigue reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral. La propia discusión oficial dejó abierta, incluso, la posibilidad de avanzar hacia un esquema de primarias abiertas simultáneas, pero no obligatorias, ante las dificultades para reunir el respaldo necesario.
La mesa peronista tiene cuatro patas, pero ninguna alcanza por sí sola para sostenerla sin problemas. Si las PASO sobreviven, tendrán que aceptar que la lapicera ya no alcanza para ordenar a todos, pero si desaparecen, tendrán que explicar cómo pretenden evitar una guerra despediada por la conducción política.
Cuesta arriba Incertidumbre en la Casa Rosada
El gobierno nacional busca avanzar en un casillero para su futuro, pero encuentra obstáculos. La idea de quitar las PASO comienza a dejar más dudas que certezas al no encontrar el acompañamiento necesario de sus sectores aliados.
La tarea la encara el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que ya se reunió con varios gobernadores en busca de apoyo para suprimir las primarias. A la discusión, entre otros temas, se le mete en el medio la necesidad de contar con la ley de Presupuesto, por lo que ese elemento juega un papel más que importante en las negociaciones.
Desde la mesa política de La Libertad Avanza evalúan que lograr el cometido podría salir más caro de lo que eventualmente pensaron y ya buscan otras alternativas. En ese marco, dejaron trascender que podrían habilitar la discusión para que se pase a un esquema de elecciones no obligatarias, es decir, unas PAS (primarias, abiertas y simultáneas).
Ese sistema podría permitir obtener el apoyo de sectores aliados que hoy no están de acuerdo con quitar la herramienta. Sin embargo, el escenario continúa abierto.
Movimiento Derecho al Futuro El acto en clave presidencial y la premisa de esquivar la interna
El MDF realizó un multitudinario acto en Avellaneda que significó un trampolín para la carrera presidencial de Axel Kicillof. La participación de dirigencia y sectores de todo el país le dieron un marco particular. “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta”, dijo el Gobernador.
La discusión abierta con el kirchnerismo en torno a la figura de Cristina Fernández genera bronca en la militancia y cuadros medios, pero el mensaje del Gobernador es que no entren en una guerra abierta. La orden no deja de llamar la atención en la tropa, pero en líneas generales es acatada.
“Nosotros llegamos a La Plata con los bolsos llenos de balas para disparar”, contó un intendente a La Tecla. De todos modos, indicó: “Pero Axel nos repite que el único enemigo que tenemos es Milei y tenemos que enfrentarlo”. Así, el Gobernador busca calmar a las fieras que proponen salir a responder a los cuestionamientos que llegan desde La Cámpora. El año de la construcción política -tal cual lo define Kicillof- para el MDF continúa su curso y no está en los planes intentar acercamientos con el resto de las tribus del peronismo. Carlos Bianco lo dejó en claro. “Cada sector tiene que ir construyendo su camino”, dijo.
Asimismo, insistió en que “el año que viene es el año de las candidaturas, veremos cómo se define esa cuestión de las representaciones y las candidaturas. Hoy está vigente una PASO y me parece que es un instrumento muy válido, como han dicho referentes de varios sectores del peronismo”.
En el kicillofismo ven con buenos ojos resolver el presidenciable a través de una elección interna. Al mismo tiempo, fomentan que cada sector arme su propia alternativa para luego encontrarse en 2027 y definir sobre lo construido.
La Cámpora El kirchnerismo apuesta por CFK y tensiona con Kicillof hacia 2027
En el kirchnerismo agitan la bandera de Cristina Fernández candidata, al tiempo que ponen en la mira la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Paralelamente, los principales dirigentes de La Cámpora ya recorren el territorio bonaerense y se muestran como alternativas también para 2027.
La postura sobre la reforma electoral es clara: discutir todas las modificaciones en un mismo paquete y evitar hacerlo por separado. En esa línea, sostienen que calquier cambio idealmente se debe hacer durante este año.
En cuanto a CFK, sus abogados presentaron nuevos elementos con el objetivo de poner en cuestión la condena en la causa Vialidad. Además, elaboran un camino a través de una vía internacional con impacto en la justicia nacional para finalmente echar por tierra la proscripción.
No obstante, en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner y Mayra Mendoza activan encuentros con sectores de la sociedad y uno de esos fue en Magdalena. Entre ellos tambíen aparece Eduardo “Wado” de Pedro, otro de los alfiles camporistas que puede estar en la discusión sobre los candidateables.
Kicillof es blanco de cuestionamientos por parte del camporismo. “Hay una dificultad respecto de la Provincia. La Nación le debe 15 billones, que afectan, pero también hay cierto grado de discrecionalidad con quienes tienen más cercanía al sector al gobernador”, dijo Mayra Mendoza en una entrevista a Sakura Stream. A su vez, manifestó que “Kicillof lanza una nueva agrupación y eso distanció. Tomó la decisión de dividir al peronismo y tiene discrecionalidad con algunos municipios de ese sector”.
Frente Renovador La centralidad de Massa y la idea para contener a todo el peronismo
El Frente Renovador se encuentra activo en todo el país y despliega su estructura con el objetivo de sostener la unidad de todo el peronismo. Mientras tanto, la figura de Sergio Massa cobra mayor protagonismo en un contexto en el que crecen las especulaciones sobre una posible candidatura en el 2027.
“PASO tiene que haber y no importa quién la gane”, dicen en el massismo sobre la primaria ante la consulta de La Tecla. Consideran que “es importante y necesaria para resolver el liderazgo”.
Asimismo, sostienen que “la PASO será una herramienta donde el que gane saldrá fortalecido”. De este modo, en el FR apuestan a una interna en las urnas para dirimir la conducción también. Eso sí, siempre reiteran que deben existir parámetros claros en los cuales se debe desarrollar esa competencia para que nadie se salga de lo establecido, y que luego de la elección las heridas sean más fáciles de cicatrizar.
En este marco, Massa comenzó a aparecer en diferentes jornadas y actividades, tanto del propio FR como en aquellas más amplias con diferentes sectores del peronismo. La reapariación en el acto homenaje a José Manuel de la Sota generó repercusión, ya que se mostró con buen diálogo con todas las tribus; como también su presencia en el Encuentro Nacional de Jóvenes. Allí habló de tomar el bastón de mariscal y le pidieron que “cumpla el sueño de los jóvenes”.
En la Provincia ya realizaron diferentes plenarios seccionales. El mensaje hacia la tropa es el de sostener la unidad como principal herramienta para derrotar a Javier Milei, pero también para ganar en la Provincia y los municipios.
La Liga El sueño de un intendente como gobernador de la Provincia
La Liga de Intendentes Peronistas goza de la vitalidad de un espacio que emergió recientemente para consolidarse como la cuarta pata de la coalición Fuerza Patria. A las reuniones con Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, también le suman encuentros que trascienden las fronteras de la provincia de Buenos Aires.
Los jefes comunales que buscan una identidad que los aleje de la interna entre el kicillofismo y el kichnerismo también se reunieron con Ricardo Quintela y legisladores nacionales. Así, sumado a la participación de actos del interior del país, pretenden construir un espacio amplio dentro de los márgenes del peronismo y un poco más allá también.
Entre sus principales iniciativas buscan que en territorio bonaerense las elecciones sean desdobladas. Un punto en el que Axel Kicillof comienza a distanciarse cada vez más y las especulaciones sobre comicios concurrentes son cada vez más firmes.
Además, empujan a que se habiliten las reelecciones indefinidad para los intendentes. Por supuesto, consideran que una elección primaria sería una herramienta clave para definir candidaturas y liderazgos.
En cada reunión que participan dejan en claro que su intención es que un intendente sea el próximo gobernador bonaerense. Así, buscan revalorizar el rol de los jefes comunales en un contexto en el que la crisis económica los exige al máximo para sostener sus gestiones. Con apoyo a la administración de Axel Kicillof, tampoco se olvidan de denunciar la situación de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que sostienen que se encuentra proscripta y acompañan las presentaciones judiciales que realizan sus abogados.