Volver | La Tecla Informe Especial 23 de septiembre de 2026 QUE PASA CON LAS PASO

Por Andrés Sosa

sosandres

Las cuatro patas de la mesa peronista

Los principales campamentos del peronismo plantan bandera dentro y fuera del territorio bonaerense para sumar voluntades. Los que le prenden velas a las primarias para resolver la interna.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.