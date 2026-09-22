Volver | La Tecla Informe Especial 22 de septiembre de 2026 POLICONSULTORIOS

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Tercerización: la trampa de IOMA

La obra social está bajo la lupa de la Justicia por la presunta triangulación de pagos mediante una asociación vinculada a entidades que prestan el servicio. Dudas sobre controles, fondos y posibles conflictos de interés.

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