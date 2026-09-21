Fuertes vientos en la Costa: suspenden clases en Mar del Plata, Necochea y Monte Hermoso
Las intensas ráfagas que se registraron durante esta jornada encendieron las alertas en distintos distritos de la costa bonaerense. Ante las condiciones climáticas adversas, se dispuso la suspensión de las clases para resguardar a la comunidad educativa.
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En la costa bonaerense el clima adverso obligó a suspender actividades en tres municipios durante este lunes. Tanto en Mar del Plata, como Monte Hermoso y Necochea se registraron fuertes vientos y se encendieron las alarmas.
En redes sociales circularon videos contundentes donde muestran cómo el agua del mar avanzó e impactó contra las ciudades. Ante esta situación, los funcionarios locales tomaron medidas y decidieron suspender las clases en pleno Día de la Primavera.
El fenómeno meteorológico generó preocupación en la región, donde las condiciones del tiempo obligaron a extremar las precauciones y seguir de cerca la evolución del clima.
La decisión de interrumpir las actividades escolares respondió a la necesidad de resguardar a la comunidad educativa frente a las intensas ráfagas.
En Mar del Plata, Necochea y Monte Hermoso, el impacto del viento volvió a poner en primer plano la importancia de las medidas preventivas ante episodios meteorológicos que pueden complicar la circulación y las actividades cotidianas.
Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones adversas.
El temporal volvió a afectar a distintos puntos del litoral marítimo bonaerense, con especial atención sobre las localidades donde se dispuso la suspensión de las actividades educativas.
Por el momento, resulta clave seguir la evolución de las condiciones meteorológicas para determinar cuándo podrán retomarse las clases con normalidad.