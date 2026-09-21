Fuertes vientos en la Costa: suspenden clases en Mar del Plata, Necochea y Monte Hermoso

INTERNA Andrés Sosa

El MDF pide un frente electoral, desafía con las PASO y avisa que pondrá sus candidatos Luego de que Axel Kicillof planteara "cuenten conmigo para el año que viene" en el Movimiento Derecho al Futuro define su táctica. De la cena del viernes en El Mangrullo, al plenario del sábado y a la convocatoria a sectores por fuera del peronismo.