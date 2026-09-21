Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Cambio de mando: Axel Kicillof viaja a Nueva York y Magario toma las riendas

El Gobernador bonaerense participará de una agenda oficial en Estados Unidos, que incluye una reunión con el alcalde de Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su ausencia, Verónica Magario quedará al frente del Ejecutivo provincial.

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