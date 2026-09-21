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Cambio de mando: Axel Kicillof viaja a Nueva York y Magario toma las riendas

El Gobernador bonaerense participará de una agenda oficial en Estados Unidos, que incluye una reunión con el alcalde de Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su ausencia, Verónica Magario quedará al frente del Ejecutivo provincial.

Cambio de mando: Axel Kicillof viaja a Nueva York y Magario toma las riendas
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El Gobierno de Axel Kicillof oficializó el viaje del Gobernador a Nueva York y dispuso que la vicegobernadora Verónica Magario quede temporalmente a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1532/2026, publicado este viernes 18 de septiembre, que encomienda a Magario "la atención del despacho de los asuntos de competencia del Poder Ejecutivo" mientras dure la ausencia de Kicillof.

De acuerdo con la normativa, la delegación comenzará a regir desde las 12.30 del lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el 24 de septiembre de 2026, o hasta que finalice la inhabilidad temporaria derivada del viaje oficial.

Según consta en los considerandos del decreto, Kicillof viajará junto a distintos funcionarios del Gabinete provincial como parte de una comitiva oficial. Entre las actividades previstas se encuentra una reunión con el alcalde de la ciudad de Nueva York, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas.

La decisión se sustenta en el artículo 124 de la Constitución bonaerense, que establece que, ante la ausencia del Gobernador, las funciones del Poder Ejecutivo deben ser desempeñadas por el Vicegobernador hasta que cese la inhabilidad temporaria.

Así, durante los días de ausencia de Kicillof, Magario asumirá formalmente la atención de los asuntos correspondientes al Ejecutivo provincial. El decreto lleva las firmas del propio Gobernador y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

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