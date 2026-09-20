Volver | La Tecla Nacionales 20 de septiembre de 2026 PROTESTA

Universitarios vuelven a las calles: convocan a marchar el 15 de octubre

La Federación Universitaria Argentina (FUA) realizará una nueva Marcha Federal Universitaria en todo el país. Se sumarán docentes y no docentes. Los ejes del reclamo serán el desfinanciamiento del sistema público y las partidas contempladas para el sector.

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