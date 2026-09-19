Libertarios en el interior: faltan candidatos, pero sobran chances de ganar distritos

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Segunda sección
661.721 personas estaban habilitadas para votar en 2025 en la Segunda sección. La concurrencia fue de 424.165 electores y la fuerza libertaria cosechó 113.716 de las voluntades (29,84%), colocándose detrás de Fuerza Patria, a menos de 22.000 votos de diferencia.
El poderío de San Nicolás y Pergamino es determinante en la elección seccional, y eso obliga a poner candidatos competitivos en los mencionados distritos. Por ahora todo es tensión en San Nicolás con los hermanos Passaglia y aunque algunos en LLA piensan en un posible acuerdo, los fundadores de Hechos descartan alinearse a los violetas. Un problema para el mileísmo, que no cuenta con un candidato fuerte por el momento.
Pergamino y Zárate, en tanto, dependerán del acuerdo con el PRO, que pedirá conservar los distritos donde gobierna. Además, en Zárate, acaba de dar el portazo Oscar Ahumada. El exfutbolista se había presentado como candidato del partido libertario pero dos meses después renunció por diferencias internas.
La diputada Analía Corvino es la coordinadora libertaria de San Pedro. Nada se dice si será o no finalmente la candidata. En el resto de los distritos queda mucho por construir todavía de cara a los comicios del año próximo.
Cuarta sección
De los 547.677 electores habilitados en la Cuarta sección, en el 2025 participaron 344.602. La Libertad avanza alcanzó los 95.765 votos (30,34 %) y quedó en el segundo escalón a diez puntos porcentuales de Fuerza Patria, que obtuvo el primer lugar.
Si bien Milei sigue teniendo en el interior una imagen superior a la que muestran las encuestas del Conurbano a la fuerza violeta le cuesta hacer pie a nivel local y posicionar candidatos fuertes. En la zona oeste de la Provincia los cañones apuntan a una decena de distritos, sin desatender otros, pero con falencias a la hora de encontrar el hombre o la mujer que encabece la boleta.
Por caso, en Hipólito Yrigoyen estuvieron muy cerca el año pasado, pero la ausencia de un referente oscurece el panorama para 2027, y seguramente el candidato surja de una de las fuerzas que integre la alianza con los libertarios.
En ese sentido, en Junín y Nueve de Julio, donde gobierna el PRO alineado a Jorge Macri, los amarillos corren con una considerable ventaja a la hora de hacer valer un acuerdo que los deje tranquilos en cuanto a la candidatura para la intendencia.
Sin posibilidades de consensuar con Guillermo Britos (que coquetea con Victoria Villarruel), Chivilcoy es un objetivo claro, donde aparece como posible postulante Leandro Cabrera, director de la Red Buenos Aires de la ANSES y uno de los armadores seccionales junto al concejal trenquelauquense Gustavo “Coco” Bories, quien por el momento no tiene intenciones de competir por la jefatura comunal.
En General Villegas lo libertarios lograron imponerse en la elección provincial y en la nacional de 2025, aunque ello no haya significado posicionar a un referente local claro para la intendencia. La diputada Analía Balaudo, con un rol legislativo importante en el bloque, es la coordinadora local.
En muchos distritos falta una figura que concentre atención como para una candidatura a jefe comunal. Además, se espera qué va a pasar con el radicalismo, y si se suma a la alianza libertaria podría conseguir sostener la postulación del intendente en los lugares donde gobierna.
Quinta sección:
En la Quinta sección, 1.336.787 personas estaban en condiciones de votar en la última legislativa y ejercieron ese derecho 801.079. Las boletas violetas fueron acompañadas por 282.661 electores (42,12 %). Fue la fuerza más votada y superó al peronismo por 30.000 votos.
Hacer crecer ese caudal y acompañarlo con triunfos que garanticen intendencias es el objetivo para 2027. Mar del Plata, epicentro electoral de la región, tiene la particularidad de ser gobernada por el PRO y, en una eventual alianza, los amarillos pedirán que uno de los suyos quede al frente. No obstante, el diputado nacional libertario Alejandro Carrancio tiene aspiraciones de gobernar el distrito.
Donde sí o sí el mileísmo buscará quedarse con la candidatura a la intendencia es en Tandil, “incluso hasta si hay un acuerdo con (Miguel) Lunghi”, advierten desde usinas violetas. El concejal Gonzalo Santamarina, que adosó su partido vecinal Acción Tandilense a La Libertad Avanza, “es el candidato”, anuncian. Creen que es uno de los municipios con más chances de quedar bajo mandato libertario y el dirigente está muy bien posicionado.
La situación es diametralmente opuesta a la de Balcarce, un distrito que podría agregarse a la nómina libertaria de objetivos a buscar, sobre todo después del triunfo legislativo del año pasado. Sin embargo, en el propio espacio violeta se reconoce el poderío radical en el municipio y que no hay un candidato fuerte surgido desde las entrañas violetas. Además, lejos están de cerrarle la puerta a un acuerdo electoral con el centenario partido, al menos con el abadismo, lo que obturaría que vayan por la cabeza de alcaldes radicales. Excepto Tandil, claro.
Necochea es una de las comunas donde LLA ganó en las dos elecciones del año pasado y quiere revalidar el resultado en la contienda ejecutiva. Sin embargo, no está claro todavía quien puede quedar al frente de la lista local, más allá de la referencia libertaria del distrito, que es el presidente del bloque en el concejo y armador distrital, Mariano Valiante.
En La Costa sigue teniendo fuerte influencia Roxana Cavallini, quien fuera candidata a intendenta en 2023 y responde al esquema seccional que conduce Alejandro Carrancio. En Pinamar todo dependerá del acuerdo con el PRO, que gobierna el distrito. En otros municipios la intención de ir a pelear por la comuna choca con la realidad de la falta de un aspirante que seduzca al electorado . Sexta sección
De los 672.483 votantes habilitados, en 2025 concurrieron a las mesas de votación 406.064, y La Libertad Avanza también ganó la elección en la Sexta sección, con 152.082 sufragios (41,87 %). Superó al peronismo por 28.000 votos.
Arrebatarle Bahía Blanca al peronismo, y con ese empujón repetir el triunfo seccional, es una de las metas libertarias para el año próximo. El diputado Oscar Liberman tiene aspiraciones, estructura que lo respalda y una imagen a nivel local que lo beneficia, pero no cuenta con todos los apoyos dentro de la comunidad libertaria. También María Luz Bambaci, senadora y miembro del Consejo de la Magistratura, aparece entre las opciones. Tampoco debe descartarse que el PRO, en el marco del acuerdo, consiga posicionar como candidato a intendente al exalcalde y ahora diputado Héctor Gay.
En Coronel Rosales, La Libertad Avanza fue tercera en 2023 a unos 2.000 votos de Fuerza Patria, que se quedó con la comuna porque libertarios y PRO (segundo) se dividieron los votantes. El año paso fue la muestra de que si van juntos pueden recuperar el distrito. LLA duplicó en votos a Fuerza Patria en la elección local y fue, porcentualmente, la victoria violeta más abultada en un distrito. El exintendente Mariano Uset, actual subsecretario de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano del ministerio de Capital Humano de la Nación, viene del PRO y ha tejido muy buenos vínculos en la estructura libertaria.
De todos modos, el referente mileísta en Punta Alta es el presidente del Concejo Deliberante, Pablo "Papu" Gómez. En una región donde el radicalismo sigue teniendo fortaleza, en caso de un acuerdo electoral, la UCR exigiría poner el candidato donde gobierna, al igual que sucederá con el PRO. Además hay distritos en los que a LLA le cuesta posicionar un referente.
Séptima sección
La menos poblada de todas las secciones, la Séptima, tuvo en la última contienda 285.047 electores habilitados. Votaron 175.859, de los cuales 50.927 (32,94 %) acompañaron a La Libertad Avanza, que se ubicó en el segundo lugar, con unos 8.000 sufragios menos que Fuerza Patria.
Como cabecera seccional, Olavarría se convierte en la prioridad del centro de la Provincia para La Libertad Avanza. Por menos de 2.000 votos ganó el peronismo en la última contienda legislativa y los libertarios anotan al distrito cementero como un objetivo posible.
Que el exintendente Ezequiel Galli es uno de los hombres más cercanos a Diego Santilli lo demuestra el cargo que ocupa en la actualidad: titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de la Nación. ¿Candidato otra vez en el distrito? Es una posibilidad que manejan hasta los propios libertarios, que tienen como coordinadora distrital a Celeste Arouxet, quien además es jefa regional de la ANSES y podría ser candidata.
El triunfo legislativo del año pasado en Azul entusiasma a los libertarios con la posibilidad de quedarse con el distrito, sin tener en claro aún quién quedaría al frente de esa batalla. Parece haber perdido casilleros Pablo Di Salvo, quien fue corrido de la coordinación seccional. En su lugar fue puesto el bolivarense Jeremías Casali, otro que puede asomar como posible postulante. Sin embargo, en Bolívar también está armador local y concejal César Pacho, con aspiraciones a subir un escalón en la estructura municipal.
Ramiro Egüen, intendente de Veinticinco de Mayo, estuvo un ratito del lado libertario, pero se arrepintió, dio el portazo y se puso a armar una estructura vecinalista. Esta jugada dejó a los mileístas un poco huérfanos en el distrito. En Saladillo, bastión del radicalismo, la estructura libertaria tiene como referencias a Carlos Calvella y a su hija Geraldine, joven dirigente que ocupa una banca en la Legislatura.
Carlos tiene responsabilidades de armado regional y es titular de la UDAI Saladillo de la ANSES. Ambos podrían ponerse la cucarda de candidatos a intendente, siempre y cuando no haya un acuerdo electoral con el radicalismo que les dé a los boina blanca la posibilidad de seguir al frente de la comuna.