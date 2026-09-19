Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de septiembre de 2026 NOTA DE TAPA

Libertarios en el interior: faltan candidatos, pero sobran chances de ganar distritos

La Libertad Avanza tiene posibilidades de ganar en varios municipios, pero le faltan dirigentes de peso para encabezar las boletas. El acuerdo con el PRO, factor clave para un buen resultado electoral

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