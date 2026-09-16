Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2026 ENCUENTRO

Kicillof estará cara a cara con los intendentes de la UCR bonaerense

El Gobernador bonaerense recibirá a una delegación del Foro de alcaldes del radicalismo. Será el viernes por la tarde y se espera que los jefes comunales reiteren sus reclamos por las deudas de la Provincia.

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