Kicillof estará cara a cara con los intendentes de la UCR bonaerense
El Gobernador bonaerense recibirá a una delegación del Foro de alcaldes del radicalismo. Será el viernes por la tarde y se espera que los jefes comunales reiteren sus reclamos por las deudas de la Provincia.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Un grupo de intendentes de la UCR bonaerense será recibidos el próximo viernes por la tarde por el gobernado Axel Kicillof, para hacer un repaso de la situación económica-financiera que aqueja tanto a la provincia de Buenos Aires como a los municipios.
Claro está, los jefes comunales del radicalismo aprovecharán la oportunidad para reiterar sus reclamos, ya expresados al ministro de Economía, Pablo López, centrados en deudas que el Estado provincial mantiene con las administraciones comunales.
Según pudo saber La Tecla.info, la delegación del Foro de alcaldes boina blanca estaría integrada por el presidente del órgano, el rauchense Maximiliano Suescun, y sus pares Luciano Spinolo (Tres Lomas); Martín Randazzo (General La Madrid); Lucía Gómez (Adolfo Gonzales Chaves); Emilio Cordonnier (Ayacucho) y Osvaldo Dinápoli, de General Belgrano.
El cara a cara entre el mandatario provincial y los intendentes del radicalismo se da en medio de un sacudón que atravesó el Foro días atrás, cuando el abadismo intentó modificar la conducción del cuerpo antes de la finalización de los mandatos.
Sin embargo, la postura de los leales al senador Maximiliano Abad no contó con la mayoría suficiente de votos (consiguió 13 sobre 27, con una abstención), por lo que ese sector y los referenciados en Construir conformaron una mesa negociadora que busque una solución consensuada al diferendo.
La misma la componen Esteban Reino (Balcarce), Sofía Gambier (Pellegrini) y Emilio Cordonnier, por el abadismo, junto con Franco Flexas (General Viamonte), Lucía Gómez y Martín Randazzo en representación del sector que comandan el diputado nacional Pablo Juliano, la diputada provincial Alejandra Lordén y el ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.