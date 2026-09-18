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Cuando el telón cae por decisión propia: famosos que se retiraron de Hollywood

Varias estrellas dejaron las pantallas en el punto más alto de sus recorridos profesionales, y el público aún espera sus regresos triunfales

Cuando el telón cae por decisión propia: famosos que se retiraron de Hollywood
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No todas las desapariciones de Hollywood son un misterio ni un fracaso. Algunas son una elección. Actores y actrices que llenaron salas y portadas decidieron apagar las cámaras y no volver, o volver apenas, por motivos que van de lo íntimo a lo existencial.

Rick Moranis fue una de las caras más reconocibles de la comedia de los ochenta y noventa, de Los cazafantasmas a Cariño, he encogido a los niños. Tras la muerte de su esposa en 1991, fue reduciendo su trabajo hasta casi detenerlo para criar a sus hijos.

Gene Hackman, doble ganador del Oscar y Lex Luthor de una generación, se retiró en 2004 después de Bienvenidos a Mooseport. Dijo que no quería arriesgarse a un final mediocre. Vivió alejado de los focos hasta su muerte en 2025.

Daniel Day-Lewis cerró una carrera de culto, con tres Oscars y un método legendario, con un anuncio seco: se iba. No era la primera vez que se alejaba, pero esta sí se entendió como definitiva.

Frankie Muniz,  dejó la actuación joven para probar las carreras de autos y otras vidas.

Mara Wilson, la niña de Matilda y Mrs. Doubtfire, se apartó del cine comercial y se dedicó a escribir. Angus T. Jones, el niño mejor pagado de la televisión en Two and a Half Men, se alejó tras un giro religioso que ya no encajaba con el oficio.

Hay quienes se cansaron de la maquinaria, quienes priorizaron a sus hijos, quienes no soportaron la fama temprana y quienes, sencillamente, consideraron que ya no les quedaba nada que demostrar.

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