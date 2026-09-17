Volver | La Tecla Nacionales 17 de septiembre de 2026 POLEMICA

Escándalo en Olivos: carne, despidos y misterio

Una millonaria contratación de alimentos coincidió con cambios en el personal civil en la quinta presidencial. Mientras el Gobierno atribuye la reestructuración a cuestiones de seguridad, también circulan versiones sobre las razones de las desvinculaciones.

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