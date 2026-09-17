Hello, New York: confirmaron el viaje de Axel Kicillof a Estados Unidos
El Gobernador bonaerense tendrá reuniones con tenedores de bonos de la deuda provincial y con inversionistas. También participará de dos foros en los que estarán el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani.
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Luego de dudas y desmentidas, desde la Gobernación bonaerense confirmaron que el mandatario provincial, Axel Kicillof, viajará la próxima semana a Nueva York, donde desarrollará una agenda centrada en la economía.
Según pudo saber La Tecla.info, el Gobernador tendrá en agenda dos actividades centrales los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre: una reunión con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y otra con empresas que tienen inversiones o proyectos de inversión en territorio bonaerense.
Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, Kicillof participará, además, de una charla organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia bajo el título “Argentina’s Future in a Shifting Global Order” (“El futuro de Argentina en un orden global cambiante”).
La actividad se desarrollará en el International Affairs Building de Columbia y estará moderada por la profesora María Victoria Murillo, abordándose temas como las transformaciones económicas y políticas que atraviesan la Argentina y la región, las perspectivas de desarrollo del país y el impacto de las crecientes tensiones geopolíticas y la fragmentación económica.
Ese mismo día, Kicillof fue invitado a participar de un coloquio económico organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la Global Progress Foundation, que lleva como consigna “Construyendo una economía para la mayoría”.
El encuentro reunirá a dirigentes y referentes progresistas que debaten alternativas para frenar a la ultraderecha, y entre los participantes podría estar también el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
Sin embargo, desde la casa de calle 6, en La Plata, no confirmaron si Kicillof tendrá encuentros personales con ambos mandatarios.