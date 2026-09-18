Intendentes radicales le llevaron su menú de reclamos a Kicillof (y algunas propuestas)
Los alcaldes boina blanca le plantearon al Gobernador la necesidad de actualizar lo convenios con el IOMA y la Policía. También hablaron de las obras paradas y de buscar maneras de mejorar el uso de los recursos.
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Cuatro de un lado de la mesa y seis del otro: así se dio hoy el encuentro entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los intendentes radicales que fueron a llevarle sus reclamos, algunos de vieja data.
Una delegación de seis alcaldes de la Unión Cívica Radical (UCR), pertenecientes al foro que por estas horas atraviesa una crisis de conducción, se reunió con el Gobernador, que estaba acompañado por su ministro de Gobierno y mano derecha, Carlos Bianco, y los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Seguridad, Javier Alonso.
Por el Foro de Intendentes Radicales, en tanto, estuvieron presentes Maximiliano Suescun (Rauch, presidente del Foro), Luciano Spinolo (Tres Lomas), Martín Randazzo (General La Madrid), Lisandro Hourcade (Magdalena), Emilio Cordonnier (Ayacucho) y Osvaldo Dinápoli (General Belgrano).
Uno de los jefes comunales que participaron del encuentro dijo a La Tecla que fue muy positivo aunque no hubo promesas concretas de Kicillof y sus ministros. “Valoramos que el Gobernador les abra la puerta a los intendentes y escuche sus planteos”, subrayó el alcalde, que mencionó la falta de avance en la construcción de viviendas en su distrito: hay 50 pertenecientes a un programa de la Provincia que quedaron paralizadas.
En materia de seguridad, los intendentes propusieron acordar con Alonso la adecuación del uso de los recursos policiales a través de una revisión de los esquemas de patrullaje.
“También se planteó la necesidad de actualizar los valores de los convenios mediante los cuales los municipios colaboran con el funcionamiento de la Policía y de IOMA, frente al incremento de los costos que actualmente deben afrontar las administraciones locales”, puntualizó el Foro en un comunicado difundido después de la reunión con Kicillof.
En cuanto a la salud, además de la cuestión del IOMA, que siempre está en agenda, expusieron la creciente presión sobre los sistemas sanitarios locales.
También plantearon la necesidad de que se aceleren los procesos de escrituración de viviendas, ya que hay muchas familias esperando la regularización definitiva, y las dificultades que atraviesa el transporte escolar en los municipios del interior.
“Además de plantear las dificultades, queremos trabajar sobre soluciones posibles. Los intendentes conocemos de primera mano los problemas de nuestras comunidades y creemos que, aun en un contexto económico complejo, hay margen para gestionar mejor, optimizar recursos y encontrar respuestas trabajando de manera coordinada con la Provincia”, dijo Suescun.
El titular de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, le había reclamado ayer a Kicillof que liberara los fondos adeudados a los municipios. “Entendemos y respaldamos que la Provincia exija los recursos que legítimamente le corresponden frente a Nación, porque son fondos de todos los bonaerenses. Sin embargo, el Gobernador no puede sostener un doble estándar moral ni financiero: mientras reclama con vehemencia hacia arriba, mira para otro lado y ahoga a las gestiones locales reteniéndoles giros esenciales. Está muy bien reclamar lo que le debe la Nación, pero Kicillof tiene que mirar en su propia casa y pagar la pesada deuda que mantiene con los intendentes”, dijo.
“No se puede hacer gestión provincial a costa del ahogo de los municipios. Exigimos la cancelación inmediata de los saldos pendientes y la puesta al día de los convenios firmados. Para exigir equidad a nivel nacional, primero hay que ejercer la equidad dentro de la propia Provincia”, remarcó Balbín.