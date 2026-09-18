Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2026 CUMBRE

Por Sebastián Lalaurette

Intendentes radicales le llevaron su menú de reclamos a Kicillof (y algunas propuestas)

Los alcaldes boina blanca le plantearon al Gobernador la necesidad de actualizar lo convenios con el IOMA y la Policía. También hablaron de las obras paradas y de buscar maneras de mejorar el uso de los recursos.

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