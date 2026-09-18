Rumbo al 2027: Milei estuvo en Bahía Blanca y sacó chapa de las inversiones en el distrito

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El presidente Javier Milei visitó este viernes Bahía Blanca, donde encabezó una recorrida por emprendimientos industriales y energéticos junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Hubo protestas de sectores opositores exigiendo que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
La actividad presidencial combinó el seguimiento de inversiones privadas con una agenda política orientada a fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con la mirada puesta en las elecciones de 2027.
Uno de los puntos centrales de la visita fue la planta de Compañía Mega S.A., dedicada al procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta. Allí, Milei conoció los planes de expansión de la empresa y mantuvo conversaciones con trabajadores y directivos.
La firma proyecta una inversión de 365,4 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva y exportadora. Según informó el Gobierno nacional, la iniciativa permitirá incrementar un 27% el procesamiento de gas y generar unos 770 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto se encuentra comprendido en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los instrumentos centrales de la política económica de la administración libertaria para atraer capitales.
El Presidente Javier Milei junto a trabajadores de MEGA S.A., empresa que impulsa una inversión de US$ 365 millones en el marco del RIGI para ampliar la capacidad de procesamiento y exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta.
Durante su traslado por la ciudad, el mandatario también sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta de producción de urea, en las inmediaciones de la Central Térmica Piedra Buena.
La iniciativa contempla un desembolso de 2.700 millones de dólares y una capacidad proyectada de producción de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029. El proyecto recibió la aprobación para adherir al RIGI.
La agenda de inversiones también incluyó una visita prevista a las instalaciones de Louis Dreyfus Company, en Puerto Galván, donde la compañía proyecta destinar 400 millones de dólares a una planta de procesamiento de soja y girasol.
Más allá de la agenda empresarial, el desembarco presidencial tuvo un componente político. La presencia de Santilli junto a Milei se inscribe en el armado de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, con vistas a los comicios de 2027. La jornada contempla además un encuentro con dirigentes y militantes libertarios en el centro de Bahía Blanca, con el objetivo de apuntalar la estructura partidaria en la provincia.
Pese a las tensiones por presencias opositoras, el Gobierno nacional combinó una agenda centrada en las inversiones privadas y el desarrollo energético con una actividad de construcción política en uno de los principales distritos electorales del país.