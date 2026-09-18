Director de Salud municipal detenido por una denuncia de abuso sexual
Walter “Catata” Martínez, exdirector de la Región Sanitaria IV y actual funcionario de Salud de la Municipalidad de Colón, quedó detenido en Pergamino luego de presentarse ante la Fiscalía en el marco de una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual.
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Walter “Catata” Martínez, exdirector de la Región Sanitaria IV y actual funcionario de Salud de la Municipalidad de Colón, quedó detenido en Pergamino luego de presentarse ante la Fiscalía en el marco de una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual contra una trabajadora del Hospital Municipal de esa ciudad.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Julio Caturla, a pedido de la fiscal Magdalena Brandt, quien lleva adelante la investigación. Martínez quedó alojado en la sede de la DDI de Pergamino y permanece a disposición de la Justicia.
Según informó La Opinión de Pergamino, la causa se inició a partir de la denuncia presentada por una trabajadora del Hospital Municipal de Colón por un episodio que habría ocurrido el viernes de la semana pasada dentro del establecimiento sanitario.
En el marco de las primeras medidas de investigación, la Fiscalía analiza registros de las cámaras de seguridad instaladas en el hospital, que habrían captado parte de la secuencia que es objeto de investigación. Esas imágenes serán valoradas junto con el resto de las pruebas y testimonios que se incorporen al expediente.
Detenido en Pergamino
Martínez se presentó ante la Fiscalía durante la jornada del miércoles. Luego intervino personal de la Sub-DDI de Colón, que realizó distintas diligencias y trasladó al exfuncionario hacia Pergamino.
Finalmente, quedó alojado en los calabozos de la DDI local, donde continúa detenido por disposición judicial. La investigación se encuentra en una etapa inicial y la Fiscalía deberá avanzar con nuevas medidas para determinar las circunstancias del hecho denunciado y la eventual responsabilidad penal del imputado.
La detención es una medida procesal y no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de Martínez deberá determinarse a partir de las pruebas producidas y valoradas durante el proceso judicial.
El municipio había dispuesto su alejamiento
Antes de la detención, el intendente de Colón, Waldemar Giordano, había solicitado el alejamiento de Martínez de sus funciones luego de tomar conocimiento de la denuncia.
Martínez se desempeñaba como director de Salud del Municipio y tenía bajo su órbita distintos aspectos vinculados con el sistema sanitario comunal, incluido el Hospital Municipal donde habría ocurrido el episodio denunciado. Según la información publicada por medios de la región, Giordano y Martínez mantuvieron una reunión el lunes, en medio de la repercusión que había generado el caso en la ciudad.
En el pasado, Martínez ocupó anteriormente la conducción de la Región Sanitaria IV, organismo encargado de coordinar la atención sanitaria provincial en el norte bonaerense. Había asumido formalmente ese cargo en enero de 2020, luego de desempeñarse durante años como director del Hospital Municipal de Colón.