Volver | La Tecla Municipios 18 de septiembre de 2026 COLON

Director de Salud municipal detenido por una denuncia de abuso sexual

Walter “Catata” Martínez, exdirector de la Región Sanitaria IV y actual funcionario de Salud de la Municipalidad de Colón, quedó detenido en Pergamino luego de presentarse ante la Fiscalía en el marco de una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual.

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