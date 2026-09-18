Volver | La Tecla Informe Especial 18 de septiembre de 2026 DENUNCIAS EN PINAMAR

En Enduro que levantó más que arena

Dos denuncias ponen al Enduro del Invierno bajo la lupa. Vínculos políticos, playa pública gratis, negocios y una carrera que ahora deberá explicar su impacto ambiental y costo económico

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