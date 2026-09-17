Apps
Jueves, 17 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
ENCUESTA

La plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, gracias

El último sondeo de Proyección muestra que los bajos ingresos están al tope de las preocupaciones de los argentinos, muy por encima del aumento de los precios. Más de la mitad se endeudaron para cubrir gastos.

La plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, graciasLa plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, graciasLa plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, graciasLa plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, graciasLa plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, graciasLa plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, gracias
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La inflación está lejos de ser, como en otro tiempo, la principal preocupación de los argentinos; hoy el podio lo lideran los magros ingresos personales y familiares, que hacen que el dinero no alcance y haya que endeudarse para llegar a fin de mes.

Es la conclusión que abonan los datos de la encuesta más reciente de la consultora Proyección, que elaboró un ranking de las preocupaciones de la gente y determinó que más de la mitad un motivo de angustia en lo bajo de los ingresos. Un 53% menciona ese factor, y es casi el doble de la cantidad de gente que menciona la inflación, que se lleva un 27,1%.

La plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, gracias

El dato marca un cambio de época, ya que Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación en un contexto de altísima inflación y hoy ese indicador, si bien sigue presente, asusta mucho menos.

Los magros salarios hacen que muchos argentinos deban recurrir a distintas formas de crédito para llegar a fin de mes: sólo un 38,3% de los consultados por Proyección manifestó no haber tenido que pedir prestado este mes para cubrir los gastos del hogar.

Para la mayoría que si pidió dinero, la opción más frecuente fue solicitar un préstamo a familiares o amigos (19,1% del total).

Siguen a esa opción, con porcentajes muy parejos, las cuotas con tarjeta de crédito, la billetera virtual Mercado Pago, las financieras y los bancos.

La plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, gracias

La consultora elaboró dos índices, que permiten vislumbrar diferentes aspectos del estado de la opinión pública. Uno es el índice de perspectiva económica (IPE), que combina la percepción de la situación actual con las expectativas para el futuro; el otro es el índice de confianza pública (ICP), que condensa información sobre la imagen del gobierno y su gestión, el impacto personal de las medidas y la visión del rumbo del país.

Más que el valor de cada índice en sí, resulta interesante comparar qué sectores de la población registran los máximos y mínimos. Por ejemplo, los hombres alcanzan un IPE promedio más alto que el de las mujeres; los trabajadores informales superan a los formales; los evangélicos practicantes puntúan muy alto en ese indicador; y los votantes de La Libertad Avanza (LLA) duplican a los de Fuerza Patria en ese valor.

La plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, gracias

Para el ICP, algunas de las comparaciones van en el mismo sentido, aunque quienes muestran más confianza en el gobierno, agregados por creencia religiosa, son los católicos practicantes, y los desocupados son los que menor nivel de confianza registran cuando se considera la situación laboral.

La plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, gracias

Proyección también consultó a sus encuestados sobre qué rasgos consideran más importantes en un “presidente ideal”, y luego les preguntó qué figuras de la política asociaba con cada uno de ellos.

A pesar de los problemas de la economía, Javier Milei lidera la tabla en casi todos esos rasgos, excepto el de la empatía, donde “gana” Axel Kicillof. A Patricia Bullrich se le destaca sobre todo su capacidad para resolver problemas; a Myriam Bregman y Juan Grabois, también la empatía, pero con porcentajes menores que a Kicillof; en diferentes niveles, Jorge Macri, Sergio Massa y Maximiliano Pullaro rankean más alto en capacidad que en el resto de los ítems; a Martín Llaryora se le destaca sobre todo su visión y proyecto de país.

La plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, gracias

En el área de intención de voto, el oficialismo supera por varios puntos al peronismo, según la encuesta.

Aquí, el informe completo de Proyección:


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ESTA TARDE

Se aprobó la ley de “Inocencia Fiscal II”

El Senado ratificó el proyecto que venía con media sanción de la Cámara de Diputados y la norma quedó consagrada. El oficialismo logró el apoyo de sus aliados y superó holgadamente a los opositores.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“Sabían que era mi casa”: asaltaron la casa de un intendente en un barrio cerrado

Paritarias en pausa: septiembre pasa sin aumento y crece la presión sobre Kicillof

Escándalo en el interior bonaerense: allanaron a dos imputados por el uso de materiales municipales

Discapacidad y personas en situación de calle: las nuevas leyes que rigen en PBA

Escándalo en Olivos: carne, despidos y misterio

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET