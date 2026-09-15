Xiaomi impulsa las cerraduras inteligentes

Las cerraduras inteligentes dejan de ser un producto de nicho. Xiaomi ofrece desde la serie E30 hasta la línea 4 Pro para reemplazar la llave tradicional por huella, PIN, app, NFC y, en los modelos altos, rostro o venas de la palma.



En China, la E30 parte de 699 yuanes, unos 90 a 99 dólares o cerca de 90 euros. La 4 Pro se lanza a 2.499 yuanes, unos 330 euros. La 4 Pro con doble cámara y pantalla interna sale a 2.899 yuanes, unos 353 euros.



En Argentina todavía no hay precio oficial estable. Quien la importa suele pagar más por flete, impuestos y adaptación de la puerta.



Los equipos premium suman teclado, lector biométrico y cámaras HD para ver desde el celular quién está en la puerta. Permiten claves temporales para visitas, traen batería recargable con respaldo y, en muchos casos, se instalan sobre el mecanismo existente, con cilindro reforzado.Xiaomi los conecta a Mi Home y HyperOS para que formen parte del hogar inteligente.



La oferta es más amplia en Asia, pero la tendencia es que este tipo de acceso gane terreno también en otros mercados.