Kicillof sacó chapa de candidato y reafirma la disputa por el liderazgo del peronismo
El Gobernador mostró musculatura nacional y dio otro paso más hacia la consolidación de su sueño presidencial. El acto en Avellaneda dejó lecturas con mensajes al interior del peronismo y también las demandas de la dirigencia para la construcción de un proyecto que contenga a todas las provincias.
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Axel Kicillof dio otra muestra más de que jugará a fondo para llegar a la presidencia y juntó a toda la tropa nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el Conurbano. El plenario federal juntó a unos 30 mil almas, según estimaciones desde la organización del evento, para dejar más certezas sobre la proyección hacia del 2027 en medio de las tensiones internas en el peronismo.
“No me interesa una construcción a control remoto, tenemos que escuchar, tenemos que organizar en todos los rincones de la República Argentina”, dijo el Gobernador en un tramo del discurso y la frase sirve como resumen de lo que dejó en la jornada en Avellaneda. “El año que viene tenemos que cambiar el rumbo”, agregó.
En esa línea, Kicillof lanzó: “Este plenario contó con más de 30 mil representantes de todo el país que se acercaron para participar, debatir y, sobre todo, para construir el futuro. Al final era muy simple: las nuevas canciones se componen colectivamente, de abajo hacia arriba”.
El momento clave de la jornada llegó cuando el Gobernador dio pistas claras sobre sus intenciones presidenciales. “No podemos cometer el error de sentarnos a esperar y especular con que el malestar económico resuelva por sí solo el problema político: no cuenten conmigo para esperar sentado, cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo y nos permita empezar con una etapa distinta”, adelantó.
También se hizo un momento para plantear que “Cristina está injustamente presa” y así buscó evitar la polémica con La Cámpora. No obstante, la tirantez con el kirchnerismo estuvo presente en todo momento.
Las primeras lecturas desde la primera plana del kicillofismo no dejaron dudas sobre la idea de catapultarlo como candidato presidencial del peronismo. “Si es de los dirigentes no es Axel es el candidato, pero si es de la gente es Axel el candidato”, dijo a La Tecla uno de los principales dirigentes del MDF.
En ese sentido, remarcó la importancia de que la jornada “esté protagonizada por la militancia y no por la dirigencia. Es notorio que la construcción es de arriba hacia abajo, como dice Axel”. Asimismo, insistió en que el peronismo tiene con qué enfrentar a Javier Milei en el 2027.
Otro de los peso pesados del axelismo aseguró que “es un punto de inflexión” y aseveró que “está claro hacia dónde va el movimiento nacional”. La confianza que mostró fue fundamentaba en la presencia de la militancia de diferentes puntos del país con el objetivo de dejar sus demandas para la construcción de un programa de gobierno.
Asimismo, sobre la discusión interna en el peronismo para definir liderazgo y candidaturas, expresó de manera desafiante: “Si es con PASO es con PASO”. Por lo que aseguró que irán hasta el final de las consecuencias para lograr el escenario.
“Axel es generoso y demostró a que puede gobernar con todos adentro”, manifestó en torno a que están dispuestos a recibir a todas las expresiones al proyecto en construcción. Finalmente, envió un mensaje al kirchnerismo: “Los otros no sé si pueden decir eso”.
Otra voz que paseaba por las carpas temáticas dispuestas para el debate, dio a conocer a conocer a este medio su mirada: “Esto es un embrión de lo que se viene”. Luego, ponderó el acercamiento de la provincia de Buenos Aires con el peronismo cordobés. La visita del intendente de Córdoba, Daniel Passerini, a La Plata dejó tela para cortar y hay quienes celebran el hecho como otro de los puntos que marcan un antes y un después.
En tanto, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, uno de los primeros impulsores del kicillofismo, remarcó que “acompañamos a Axel Kicillof porque es quien puede encabeza la construcción de una alternativa nacional para recuperar Argentina”. A su vez, afirmó: “Frente a eso no hay lugar para mezquindades. Tenemos que trabajar juntos, construir una mayoría amplia y federal”.
Las voces del interior del país se hicieron escuchar con unos 200 intendentes de diferentes puntos del país y dejaron sus principales consideraciones para pintar un panorama mucho más complejo en torno a la idea de elaborar una propuesta nacional. Martín Pérez, intendente de Río Grande (Tierra del Fuego), dialogó con La Tecla y expresó que “Axel tiene la responsabilidad de gobernar la provincia más importante del país, la experiencia de una persona que está formada, que tiene equipo y que está empezando a construir una alternativa federal, sin dudas, es por ahí, ese es el camino y nosotros estamos estamos acompañando ese proceso”.
En tanto, sostuvo que “no hay posibilidad de construir una Argentina distinta si no se construye justamente un proyecto nacional con una mirada profundamente federal. Sin el aporte, la opinión, la fuerza que tiene el interior del país, es imposible hacerlo y lo digo como un dirigente, como un militante de lo más profundo del interior de la Argentina”.
“Estamos realmente tratando de hacer toda la fuerza posible para que se comprenda de que tenemos que salir de una lógica muy bonaerense, tal vez de la discusión política. Esto lo digo con mucho respeto y que se empiece a mirar a la Argentina desde el lugar más profundo, que ni más ni menos que mirar la realidad de las provincias. El peronismo, lamentablemente a lo largo de estos últimos años ha perdido esa mirada y nosotros tenemos la responsabilidad de reconstruirla”, sentenció.
Por su parte, el jefe comunal de Empedrado (Corrientes), Fernando Echeverría, indicó que “estamos primero contento de reunirnos con compañeros y compañeras de toda la Argentina, conversando de las problemáticas, de las posibles soluciones que se pueden dar, conversando de cómo está nuestro país, viendo qué visión tenemos, sin duda que organizar la esperanza no es nada fácil. Muy contento con esta determinación que tuvo el compañero Axel de juntarnos a todos, él salió a caminar, él salió a hablar, a mirar y a escuchar a ver cuáles problemas tenemos para ver la posibles soluciones”.
“Tiene una idea que se construye de abajo hacia arriba, se construye desde la periferia al centro para poder transformar nuestras realidades”, añadió. Además, expresó que “nosotros decidimos ya desde el municipio apoyar esta construcción y trabajar codo a codo con todos los intendentes, concejales, legisladores para realmente dar un punto de corte a este gobierno nacional que nos está ahogando a los municipios”.
En tanto, el presidente del Movimiento para el Pacto Social de Misiones, Marcelo Cantero, dijo que “me hace recordar a la mística que teníamos en Parque Norte en el año 2003 cuando estaba Néstor y nos encontrábamos con todos los compañeros. Lo veíamos al compañero Katopodis, al compañero Mariano Cascallares, veíamos a todos los compañeros saludándonos, sacando fotos en confraternidad, para nosotros es más que positivo venir a discutir todas las temáticas que realmente nacen a la construcción de un nuevo modelo”.
“Nosotros creemos que Axel es la persona indicada para personificar, para llevar adelante, el nuevo proyecto proyecto de país”, aseguró. “Se viene una Argentina federal. Entonces, el compañero Axel no solamente estaba pensando la provincia de Buenos Aires, sino que tiene una mirada federal, tiene una mirada donde nosotros decimos una mirada inclusiva, una argentina para todos y nosotros entendemos que tenemos que acompañar, al compañero de Axel en el 2027”.
La foto de Avellaneda muestra que el MDF logró mostrar que amplió su radio de acción y que la candidatura presidencial de Kicillof ya forma parte de la discusión interna del peronismo. De todos modos, la construcción de una alternativa nacional requiere bastante más que una demostración de fuerza. La presencia de dirigentes y militantes de distintas provincias representa un paso en esa dirección, aunque el desafío está en transformar ese acompañamiento en una estructura política con capacidad para sostener un proyecto que exceda los límites del territorio bonaerense.
Las propias voces que llegaron desde el interior marcaron una de las principales discusiones que deberá atravesar el espacio. La demanda por una mirada federal aparece como una condición para cualquier proyecto nacional y, al mismo tiempo, como una advertencia sobre las dificultades que puede tener una construcción cuyo principal núcleo político se encuentra en el AMBA. La discusión no pasa solamente por quién puede encabezar una boleta en 2027, sino también por qué lugar tendrán las provincias, qué programa se ofrecerá y cómo se articularán intereses que no necesariamente coinciden con los de Buenos Aires.
En este contexto, la interna del peronismo sigue abierta y difícilmente quede saldada en el corto plazo. El planteo de que habrá PASO si no existe un acuerdo político vuelve a poner sobre la mesa una disputa por el liderazgo que atraviesa al peronismo desde hace tiempo y que tiene en Kicillof, Cristina Fernández, La Cámpora, el massismo y los distintos sectores territoriales algunos de sus principales actores. El plenario del MDF sirve así para consolidar una posición dentro de esa discusión, pero no para cerrar una definición que todavía depende de negociaciones, acuerdos y de la capacidad de cada espacio para ampliar su representación.