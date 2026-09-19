Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de septiembre de 2026 PLENARIO MDF

Por Andrés Sosa

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Kicillof sacó chapa de candidato y reafirma la disputa por el liderazgo del peronismo

El Gobernador mostró musculatura nacional y dio otro paso más hacia la consolidación de su sueño presidencial. El acto en Avellaneda dejó lecturas con mensajes al interior del peronismo y también las demandas de la dirigencia para la construcción de un proyecto que contenga a todas las provincias.

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