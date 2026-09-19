Rumbo al 2027: Kicillof muestra su armado federal y hay expectativa por su discurso

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Se viene un día clave para el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Mientras continúa con sus recorridas por otras provincias, y en vísperas a sus viajes a China y Estados Unidos, el mandatario bonaerense encabezará un nuevo plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, donde crecen las expectativas por su discurso en medio de las tensiones dentro del peronismo y la carrera electoral que se avecina.
La cita será en el predio de la UTN en Villa Domínico. Comenzará a las 11 horas con mesas de debate sobre distintas aristas y se espera que pasadas las 14 llegue el turno del discurso del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Será un acto que culminará con una serie de plenarios que realizó el kicillofismo por el interior de la provincia de Buenos Aires. Hubo citas en Alberti, Ramallo, Saladillo, Coronel Suárez y Mar Chiquita, donde los dirigentes más cercanos al gobernador reunieron a militantes de todas las secciones electorales para fortalecer el armado kicillofista.
El MDF no solamente realizó plenarios seccionales. Tanto Kicillof, como sus ministros más cercanos, tendieron puentes con dirigentes de otras provincias. Luego de su viaje a Uruguay donde se reunió con Yamandú Orsi, Kicillof estuvo en Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua y brindar un discurso en una sede del PJ local.
Por su parte, ministros bonaerenses desembarcaron en provincias complicadas para el peronismo como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde mantuvieron encuentros con dirigentes locales y se espera una fuerte presencia de dirigentes de territorios que recorrió Kicillof en el último tiempo.
Otro acto que mostró como el MDF teje lazos con el interior se dio la semana pasada en La Plata, cuando el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se mostró con el Gobernador y con el intendente local, Julio Alak.
Se espera una multitud en el predio de la Universidad Tecnológica en Villa Domínico. La organización prevé una convocatoria cercana a las 30.000 personas, donde se movilizarán dirigentes y militantes de todo el país. Crece la expectativa por anuncios de una posible candidatura presidencial, con el fin de posicionarse como principal adversario del presidente Javier Milei.
Sin embargo, no son todas buenas para el peronismo bonaerense. Las internas siguen latentes tanto con el kirchnerismo como con el Frente Renovador. Tal es así que el massismo también tendrá un importante acto esta tarde. Será en la Ciudad de Buenos Aires donde habrá un encuentro de juventudes.
Con el kirchnerismo las tensiones continúan a flor de piel. Además de los constantes cuestionamientos entre ambos bandos, el último episodio fuerte de la interna se dio en el marco de la movilización por La Noche de los Lápices, donde una agrupación de estudiantes secundarios ligada al cristinismo lanzó duras críticas hacia el gobierno provincial por no garantizar la logística de traslados de la militancia hacia la ciudad de La Plata.
Este plenario federal tendrá una lógica similar a los realizados en Florencio Varela y Berisso en la campaña de las elecciones del año pasado, donde sentó las bases del Movimiento Derecho al Futuro.
El último discurso fuerte del gobernador fue durante el plenario del MDF juventudes en San Martín y crecen las expectativas por lo que puede decir el gobernador en medio de una fuerte interna y duras críticas hacia su gestión por parte de sectores opositores.