Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de septiembre de 2026 EN AVELLANEDA

Rumbo al 2027: Kicillof muestra su armado federal y hay expectativa por su discurso

El gobernador encabezará un mega acto en Villa Domínico para mostrar músculo político. La interna sigue al rojo vivo y crece la incertidumbre por el anuncio de una posible candidatura

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