Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2026 JUSTICIA

La Suprema Corte frenó obras en Costa Esmeralda y reabrió la polémica por el desarrollo inmobiliario

El máximo tribunal provincial hizo lugar parcialmente a un recurso presentado por una particular y dispuso reponer la medida cautelar sobre el sector residencial. La decisión apunta a posibles irregularidades ambientales y exige una nueva evaluación del proyecto. El Paseo Comercial quedó exceptuado.

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