La vacuna que le gana al tiempo

El cambio no es una vacuna clásica, sino otra vía para un medicamento ya usado. El nivolumab, comercializado como Opdivo, se administraba por vía intravenosa durante 30 a 60 minutos.



Bristol Myers Squibb lo reformuló con hialuronidasa recombinante humana (rHuPH20), una enzima que degrada de manera temporal el ácido hialurónico del tejido y permite que un volumen concentrado se absorba bajo la piel. Sin esa enzima, la proteína quedaría retenida y formaría un bulto incómodo.



La versión subcutánea se evaluó en el ensayo de fase 3 CheckMate-67T, con 495 pacientes con carcinoma renal de células claras avanzado o metastásico. Se comparó la inyección con la infusión. Los resultados mostraron niveles de fármaco, seguridad y respuesta tumoral equivalentes.



Con esa evidencia, la MHRA autorizó el 30 de abril de 2025 su uso en el Reino Unido. Inglaterra se convirtió en el primer país de Europa en ofrecerla dentro del NHS. Está indicada para unos 15 tumores sólidos: pulmón, intestino, hígado, riñón, vejiga, esófago, estómago, piel y de cabeza y cuello, entre otros.



El NHS estimó que hasta 15.000 pacientes por año podrían pasar a esta modalidad, unos 1.200 por mes. El precio pactado con el laboratorio evitó un recargo respecto del goteo.Solo la aplica un profesional sanitario, en hospital o consultorio oncológico. Se inyecta en el tejido subcutáneo del abdomen o del muslo, nunca en el brazo u otros sitios. Cada aplicación dura de tres a cinco minutos. Los puntos se alternan entre izquierda y derecha, a no menos de 2,5 centímetros de la inyección previa. Se evitan zonas enrojecidas, con moretones, sensibles, cicatrices o lunares.



La pauta suele ser cada dos o cuatro semanas, según el esquema indicado.El mecanismo no cambia: el nivolumab bloquea la proteína PD-1 de los linfocitos T para que el tumor no apague la defensa inmune. Lo que cambia es el trámite. Menos tiempo en la sala de infusiones, más comodidad para el paciente y más cupos para atender a otros enfermos.



Quien ya recibía el goteo puede pasar a la inyección en la siguiente dosis. No se administra como vacuna ni previene el cáncer.



La novedad empezó en Inglaterra y se espera que se extienda en Europa.