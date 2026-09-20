Bajos ingresos y endeudamiento, obstáculos para el gobierno de Javier Milei
Un relevamiento del Monitor de Opinión Pública, que realiza la consultora Zentrix, indica una creciente preocupación por la caída de los salarios. El 60,2% se endeudó en los últimos seis meses, y el 76% de ellos lo hizo para cubrir gastos básicos como alimentos, salud, tarifas y servicios.
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Un relevamiento realizado por el Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix indica que el 32% de los argentinos considera que su situación económica es regular, mientras que un 22,2% cree que mala; 15,4% muy mala; 26% buena y 3,8 por ciento muy buena.
En cuanto al país, un 43,3% asegura que es muy mala; un 16,1% que es mala; el 17,8% regular; el 18,7% buena y un 3,5 por ciento muy buena.
Además, un 65,8% de los encuestados descree de los datos del Indec en relación al reflejo de la variación del índice de precios frente a un 31 por ciento que lo cree, y un 81,2 por ciento considera que su salario no le está ganando a la inflación, contra un 14,3% que cree que sí.
Por otra parte, el 60,2% de los consultados asegura haber pedido un crédito en los últimos seis meses, un porcentaje que trepa al 67,1% en el caso de los jóvnes de entre 18 y 39 años.
Al respecto, un 55,6% aseguró que el endeudamiento estuvo destinado a cubrir gastos de alimentación y salud; un 20,4% a servicios y tarifas; el 10,7% a compra de bienes durables y el 10 por ciento a situaciones imprevistas.
En referencia a las principales preocupaciones, se ubica a la cabeza la cuestión ingresos/salarios, para el 50,1%, seguido de incertidumbre económica (49,8%); desempleo (40,9%); corrupción (39,6%); tarifas de servicios públicos (35,2%); inseguridad (20,7); deudas (18,4%); educación (16,4%); salud (13,6%) e inflación, con el 13,7 por ciento.