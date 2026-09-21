Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de septiembre de 2026 VIALIDAD

Ruta 6: una obra que arrancó en $2.300 millones y fue reconducida hasta casi $24.000 millones

La Provincia aprobó una nueva redeterminación provisoria para el tramo de 22,8 kilómetros entre Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana. El contrato, adjudicado originalmente por $2.312 millones, fue reconducido y actualizado hasta $23.847 millones.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.