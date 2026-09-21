Ruta 6: una obra que arrancó en $2.300 millones y fue reconducida hasta casi $24.000 millones
La Provincia aprobó una nueva redeterminación provisoria para el tramo de 22,8 kilómetros entre Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana. El contrato, adjudicado originalmente por $2.312 millones, fue reconducido y actualizado hasta $23.847 millones.
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La Dirección de Vialidad bonaerense aprobó una nueva redeterminación provisoria de precios para las obras de intervención integral sobre un tramo de la Ruta Provincial 6, que atraviesa los partidos de Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 1396-DVMIYSPGP-2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza al denominado Lote 4, etapa 1, correspondiente al tramo comprendido entre el kilómetro 174,250, a la altura de la Ruta Nacional 8, y el kilómetro 197,050, en la rotonda de acceso a Campana. La extensión total de la obra es de 22,8 kilómetros.
El proyecto fue licitado originalmente en 2021 y adjudicado a la empresa Coarco S.A. mediante una resolución de 2022. El contrato firmado en marzo de ese año establecía un monto inicial de $2.312.197.044,63, con financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del préstamo 4416/OC-AR.
Sin embargo, la obra atravesó sucesivas neutralizaciones de plazo y modificaciones contractuales. En diciembre de 2025, la Provincia aprobó la reconducción del contrato y suscribió una adenda que llevó el monto total a $23.847.241.186,46, con un plazo de ejecución de 277 días corridos.
De esta manera, el valor contractual pasó de los $2.312 millones originales a casi $23.847 millones, un incremento nominal de más de diez veces respecto del acuerdo firmado en 2022.
La obra reconducida se reinició el 26 de diciembre de 2025 y, según la documentación oficial, tiene como fecha de finalización prevista el 29 de septiembre de 2026.
En este contexto, Vialidad aprobó ahora un factor de redeterminación provisoria de 1,6055 para agosto de 2026, equivalente al 95% del factor de redeterminación calculado para ese período, que alcanzó 1,6374.
La resolución también aprobó un factor de 1,6046 correspondiente al certificado de obra de julio de 2026, denominado Fr8 Bis o Fr49 Bis. Según el expediente, la diferencia entre ambos coeficientes provisorios es de 0,0673.
El mecanismo aplicado responde al régimen provincial de redeterminación de precios establecido por el Decreto 290/2021 y sus modificaciones. La normativa contempla la utilización provisoria del 95% de la variación calculada, mientras que la determinación definitiva se realiza una vez finalizada la obra y disponibles los índices definitivos del INDEC y de los demás organismos correspondientes.
El expediente también deja constancia de que Coarco S.A. adhirió al régimen y renunció expresamente a formular reclamos por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o eventuales perjuicios derivados del proceso de redeterminación previsto por la normativa.
Además, la empresa deberá presentar una garantía por la ampliación contractual como condición para la liberación del pago correspondiente al certificado redeterminado.
La resolución lleva la firma de Roberto Nicolás Caggiano, administrador general de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.