Volver | La Tecla Informe Especial 21 de septiembre de 2026 ESCUELAS FUMIGADAS

Por Sebastián Lalaurette

La mancha venenosa

Los productos usados para fumigar los campos contaminan el agua que se bebe en escuelas rurales bonaerenses. El problema viene de hace tiempo pero las soluciones siguen sin aparecer.

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