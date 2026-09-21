Vivona lanzó a Nardini para 2027 y pidió un recambio en el peronismo bonaerense
El diputado provincial descartó una eventual candidatura propia y respaldó al intendente de Malvinas Argentinas como posible sucesor de Axel Kicillof. Además, pidió que los jefes comunales tengan un rol central en la próxima etapa política de la Provincia.
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El diputado provincial Luis Vivona salió a respaldar al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, de cara a las elecciones de 2027 y planteó la necesidad de avanzar con una renovación dirigencial dentro del peronismo bonaerense.
Las declaraciones se dieron durante una entrevista en un canal de streaming local y comenzaron a viralizarse en las redes sociales en los últimos días. Allí, el legislador fue consultado sobre la posibilidad de impulsar una candidatura propia a la Gobernación, pero descartó esa alternativa y apuntó directamente al jefe comunal malvinense.
“¿Estás loco? No, Leo va a ser gobernador”, respondió Vivona, en una definición que puso a Nardini en el centro de las conversaciones sobre el futuro político del peronismo provincial.
Más allá del respaldo al intendente, el diputado hizo hincapié en la necesidad de promover un recambio generacional dentro del espacio y darles mayor protagonismo a los dirigentes con experiencia de gestión territorial.
“Hace falta un recambio generacional, nuevos líderes. Los intendentes tienen un papel protagónico”, sostuvo.
En esa línea, Vivona consideró que haber estado al frente de un municipio constituye una experiencia clave para comprender las necesidades de la población y afrontar las responsabilidades institucionales de la Provincia.
El legislador también destacó el vínculo cotidiano que mantienen los jefes comunales con sus comunidades y la obligación de dar respuestas concretas a las demandas de los vecinos.
Al referirse puntualmente al intendente de Malvinas Argentinas, Vivona resaltó su trayectoria política, su experiencia al frente del municipio y la cercanía que mantiene con la ciudadanía. En ese sentido, afirmó que Nardini “representa a la perfección lo que el bonaerense necesita”, al tiempo que ponderó su gestión y su capacidad para transformar el distrito.
De esta manera, el diputado provincial dejó planteado su respaldo a una eventual postulación del jefe comunal para suceder a Axel Kicillof en 2027, en un escenario en el que el peronismo bonaerense comienza a debatir su renovación y el lugar que ocuparán los intendentes en la construcción de su futuro político.