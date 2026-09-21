Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de septiembre de 2026 POSTURAS

Vivona lanzó a Nardini para 2027 y pidió un recambio en el peronismo bonaerense

El diputado provincial descartó una eventual candidatura propia y respaldó al intendente de Malvinas Argentinas como posible sucesor de Axel Kicillof. Además, pidió que los jefes comunales tengan un rol central en la próxima etapa política de la Provincia.

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