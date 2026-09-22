La oposición pone bajo la lupa el millonario gasto en comunicación de Kicillof

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La licitación impulsada por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, a cargo de Jésica Rey, por más de $2.278 millones volvió a generar cuestionamientos en la oposición. El diputado provincial de La Libertad Avanza, Luis Ontiveros, reclamó mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y vinculó el gasto con la necesidad de establecer criterios objetivos para la pauta oficial.
El legislador sostuvo que, ante una contratación que contempla una eventual prórroga por otros seis meses, resulta necesario “establecer reglas claras sobre cómo se utilizan los recursos de los bonaerenses”.
En ese marco, Ontiveros presentó un proyecto de ley que busca fijar criterios para la distribución de la publicidad oficial y establecer mayores niveles de transparencia respecto de cuánto se paga, a quién y para qué, además de identificar cada contratación mediante su número de expediente.
“El uso de la pauta se convirtió en una herramienta para premiar medios, castigar voces críticas o condicionar la línea editorial”, afirmó el diputado libertario, al fundamentar su iniciativa.
El planteo se suma a los pedidos de informes presentados por legisladores de LLA en ambas cámaras bonaerenses para conocer el destino de la millonaria licitación audiovisual. El proceso contempla servicios de transmisión satelital, unidades móviles, drones, cámaras, estudios y cobertura de actividades oficiales durante seis meses, con posibilidad de extensión.
La única oferta válida registrada fue la de La Corte S.A., por unos $1.995,9 millones, por debajo del presupuesto oficial. La oposición busca además determinar qué contenidos se producirán, qué medios recibirán las señales y qué mecanismos existirán para diferenciar la comunicación institucional de la promoción de funcionarios.
A los cuestionamientos de LLA se sumó el senador bonaerense del PRO Alejandro Rabinovich, quien presentó un pedido de informes para conocer detalles sobre ViBra Bonaerense, el streaming impulsado por la Provincia. El legislador puso el foco en los costos de producción, personal y equipamiento, y reclamó precisiones sobre los recursos destinados al proyecto.
Rabinovich también cuestionó el contenido de algunos programas y planteó dudas sobre su perfil editorial, al tiempo que pidió conocer el alcance y la audiencia de la señal. Su iniciativa se suma a otros pedidos de informes vinculados con la pauta oficial y los gastos publicitarios del Gobierno bonaerense.
De este modo, la licitación por $2.278 millones vuelve a poner bajo discusión el gasto destinado a comunicación pública. Mientras Ontiveros impulsa una ley para establecer criterios objetivos y transparentes para la distribución de la pauta, Rabinovich reclama información específica sobre los costos y objetivos de los proyectos audiovisuales de la Provincia.