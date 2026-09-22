Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Nueva ley penal juvenil: el impacto local

La nueva norma modifica la respuesta frente al delito adolescente y plantea desafíos para la Justicia. Los dirigentes marplatenses debaten sus efectos en los jóvenes y en la ciudad.

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