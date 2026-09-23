Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2026 ACCIDENTE VIAL

Tragedia en la Ruta 2: murieron dos funcionarios del Ministerio de Justicia bonaerense tras un vuelco

El accidente ocurrió este martes a la altura del kilómetro 125, cerca de la ciudad de Chascomús. Las víctimas fueron identificadas como Sebastián Comai y Alejandro “Jano” Mazzoni. Otros dos ocupantes resultaron heridos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.