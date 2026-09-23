Tragedia en la Ruta 2: murieron dos funcionarios del Ministerio de Justicia bonaerense tras un vuelco
El accidente ocurrió este martes a la altura del kilómetro 125, cerca de la ciudad de Chascomús. Las víctimas fueron identificadas como Sebastián Comai y Alejandro “Jano” Mazzoni. Otros dos ocupantes resultaron heridos.
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Dos funcionarios que se desempeñaban en la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires murieron tras protagonizar un violento vuelco en la Ruta 2, a la altura de Chascomús.
El siniestro se produjo durante la tarde del martes, en el kilómetro 125 de la autovía, cuando la camioneta Ford Ranger en la que viajaban cuatro hombres perdió el control y terminó volcando sobre el cantero central. Las causas del accidente todavía son materia de investigación.
Como consecuencia del impacto, Sebastián Esteban Comai, de 58 años, murió en el lugar. En tanto, Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal San Vicente de Paul, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.
En la camioneta también se encontraban Gustavo Roberto Barreto, de 44 años, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48. Ambos sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el hospital, aunque se encuentran fuera de peligro. Los cuatro regresaban de Mar del Plata, donde habían realizado tareas vinculadas con la inspección de una obra.
Quiénes eran los funcionarios fallecidos
Comai era arquitecto y tenía una extensa trayectoria profesional y académica. Vivía en Gonnet y se desempeñaba además como docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Su fallecimiento generó repercusiones en el ámbito profesional y académico platense. El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires - Distrito Uno (CAPBAUNO) expresó su pesar y destacó la trayectoria de Comai, quien también había desarrollado parte de su carrera profesional en el Banco Hipotecario.
Mazzoni, conocido como “Jano”, tenía 44 años y era vecino de City Bell. Además de su actividad laboral, estaba vinculado al ámbito de la música y había compartido recientemente en sus redes sociales avances de un proyecto discográfico en el que venía trabajando.
La investigación del accidente
Tras el vuelco, trabajó en el lugar personal de la Policía Vial de Chascomús, junto con efectivos encargados de realizar las pericias correspondientes.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial Dolores, que deberá determinar cómo se produjo el despiste y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la camioneta a terminar volcada en el cantero central de la autovía.
El hecho ocurrió mientras los cuatro trabajadores regresaban de cumplir tareas oficiales en Mar del Plata y provocó conmoción entre compañeros y colegas de las víctimas, especialmente en el ámbito profesional y académico de La Plata.