Zona Fría, el proyecto que complica los acuerdos de LLA en el Senado

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El Senado se encamina a una sesión clave este jueves, aunque La Libertad Avanza todavía busca cerrar acuerdos con los bloques aliados para garantizar el tratamiento de las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central y del régimen de Zona Fría. La jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, mantuvo ayer conversaciones con los bloques dialoguistas, mientras persisten diferencias sobre algunos puntos de los proyectos.
El principal foco de conflicto está puesto en Zona Fría, una iniciativa que podría modificar el esquema de subsidios al gas y que genera posiciones cruzadas entre los distintos bloques. El proyecto mantiene el beneficio para la Patagonia, Malargüe y la Puna, además de contemplar excepciones para hogares inscriptos en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En cambio, quedarían fuera del régimen las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis que fueron incorporadas en 2021. La iniciativa también modifica la forma de aplicar el descuento, que pasaría a calcularse sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura. Los usuarios que pierdan el beneficio podrán solicitar una reducción si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, actualmente estimadas en unos $4,8 millones.
El proyecto genera resistencia entre senadores de distritos alcanzados por la eventual quita. Entre ellos aparecen los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, además de buena parte del bloque peronista. En paralelo, el Gobierno negocia con legisladores del norte un esquema de subsidios eléctricos durante los meses de verano a cambio del respaldo a la reforma, que según el oficialismo permitiría reducir el costo de los subsidios en unos $272 millones.
En ese escenario, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, volvió a cuestionar la iniciativa y rechazó los argumentos utilizados por el Gobierno nacional para defender la modificación. El jefe comunal respondió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había planteado que el nuevo esquema apuntaría a focalizar el subsidio en quienes lo necesitan y no en hogares con consumos considerados elevados.
“Me pareció de mal gusto cuando dicen que los únicos afectados van a ser los que calefaccionan las piletas”, sostuvo Susbielles, quien remarcó que Bahía Blanca atravesó un invierno particularmente frío y que los hogares de la ciudad tienen un consumo de gas superior al promedio nacional. También vinculó el reclamo por Zona Fría con la reconstrucción de la ciudad tras el temporal de diciembre de 2023 y la inundación de marzo de 2025.
Durante una actividad por obras viales, el intendente reclamó además que los fondos destinados a fideicomisos para emergencias y obras hidráulicas puedan ser utilizados en Bahía Blanca. “Nadie tuvo más catástrofes que nosotros”, afirmó. En paralelo, cuestionó la falta de desembolsos de los $26.000 millones que Patricia Bullrich había anunciado para comerciantes afectados por las inundaciones: “Prometió 26 mil millones a los comerciantes y llegó cero”. El temario definitivo de la sesión del Senado se terminará de definir este miércoles a las 14, durante la reunión de Labor Parlamentaria.