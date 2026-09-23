Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2026 CONFLICTO EN PUERTA

Zona Fría, el proyecto que complica los acuerdos de LLA en el Senado

El oficialismo busca cerrar los votos para modificar el régimen de subsidios al gas. La propuesta enfrenta resistencia de senadores de provincias alcanzadas y divide también a los bloques aliados.

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