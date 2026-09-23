Legislatura: la oposición no le saca el ojo de encima al Instituto y su presidente
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que las críticas al IOMA responden a una estrategia política para desgastar a Kicillof. Lo cierto es que la crítica de la oposición es constante y sobre problemas concretos.
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El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que las críticas al IOMA responden a una estrategia política para desgastar a Kicillof. Lo cierto es que la crítica de la oposición es constante y sobre problemas concretos. El más señalado es la duda con los municipios por las prestaciones en los hospitales municipales, pero no es el único.
El punto más álgido se alcanzó el 11 de junio, cuando la oposición, con el guiño de un sector del oficialismo, consiguió el quórum para una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir la crisis prestacional y financiera del Instituto. La sesión duró menos de un cuarto de hora. Fuerza Patria bloqueó los dos tercios, no hubo debate y se rechazó el pedido de interpelación a Homero Giles. Igual, el golpe político ya estaba dado.
En ambas Cámaras llueven cuestionamientos. Solamente el senador Marcelo Leguizamón (Hechos) realizó este año 6 pedidos de informes sobre IOMA. Uno relacionado a la cantidad de afiliados, recaudación y deuda con proveedores; otro por deudas con prestadores médicos; un tercero por el incidente de seguridad informática que se registró con la base de datos; también uno por la dificultad de los patólogos para prestar servicios a través de IOMA; uno más por el servicio de salud mental; y el último por la prestación para personas con TEA. Además, es autor de uno de los proyectos de ley para que la obra social vuelva a ser autárquica.
Carlos Curestis (LLA) requirió que se cite a Giles para que informe “in voce” cuestiones vinculadas al estado financiero de la obra social, como monto de la deuda, antigüedad de la misma y estados de los convenios vigentes, entre otras cosas. La senadora Silvana Ventura (Unión y Libertad) hizo una solicitud para conocer la cantidad de psicólogos registrados como prestadores de la obra social.
En Diputados, un proyecto de resolución firmado en conjunto por los bloques UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica solicitó la presencia de Giles en el recinto. Diego Garciarena (UCR + CF) reprodujo su proyecto de ley para que IOMA recupere la autarquía. Priscila Minnaard (UCR) elaboró un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de “saneamiento, normalización y seguimiento” del ente.
Además de una decena de proyectos de declaración que muestran “preocupación” por falencias de la prestataria, uno de Andrés De Leo (CC) focaliza sobre las deudas con el Instituto IREL de Bahía Blanca.
Entre los pedidos de informes, Alejandra Lordén (UCR) indagó sobre los valores prestacionales, el padrón de prestadores, la deuda y el detalle de los recursos de amparo contra la entidad por falta de cobertura. Pidió otro informe por el hackeo de la base de datos y un tercero por la deuda con los hospitales públicos. Su compañero de bancada Valentín Miranda solicitó informes sobre la situación actual de la obra social.
Silvina Vaccarezza (UCR + CF) quiere que se informe acerca de la cantidad de amparos, sentencias y medidas cautelares vigentes contra IOMA. Y pide conocer los convenios de reciprocidad con otras obras sociales. María Sotolano (PRO), demandó información sobre cantidad de afiliados, tasa de crecimiento de padrón y cantidad de reclamos por falta de prestación.
Pablo Morillo (LLA) requirió informes sobre los presuntos cobros indebidos a los afiliados por servicios o insumos que están dentro de la cobertura, y también hizo una solicitud para saber sobre los alcances de la cobertura en traumatología.