Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2026 NOTA DE TAPA

Legislatura: la oposición no le saca el ojo de encima al Instituto y su presidente

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que las críticas al IOMA responden a una estrategia política para desgastar a Kicillof. Lo cierto es que la crítica de la oposición es constante y sobre problemas concretos.

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