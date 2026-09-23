Ex funcionario de Vidal, al Gobierno de Milei: Pablo Di Liscia asumirá en Discapacidad
Pablo Di Liscia, quien estuvo al frente de IOMA durante la gestión de María Eugenia Vidal, fue designado por el Gobierno de Javier Milei como nuevo secretario nacional de Discapacidad. Reemplazará a Alejandro Vilches, quien renunció al cargo.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Pablo Di Liscia, quien estuvo al frente de IOMA durante la gestión de María Eugenia Vidal, fue designado por el Gobierno de Javier Milei como nuevo secretario nacional de Discapacidad. Reemplazará a Alejandro Vilches, quien renunció al cargo en medio de la discusión por los fondos destinados al sector en el Presupuesto 2027.
La designación fue comunicada este martes por el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, apenas un día después de la salida de Vilches. Di Liscia llegará a la Secretaría Nacional de Discapacidad con el desafío de avanzar en el ordenamiento de la gestión y continuar con la auditoría de las pensiones por invalidez laboral.
El nuevo funcionario tiene antecedentes tanto en la administración bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2017 y 2019 fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), durante la gestión de Vidal. Antes había ocupado cargos en el Gobierno porteño, donde se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión.
Su llegada al Gobierno nacional también está vinculada al ministro de Economía, Luis Caputo. Según trascendió, el funcionario habría recomendado su nombre para ocupar la Secretaría de Discapacidad, en función de su experiencia en la administración de organismos y presupuestos.
Desde el Ministerio de Salud destacaron que Di Liscia cuenta con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas y liderazgo de equipos multidisciplinarios. Además, señalaron que acumula más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado.
El reemplazo de Vilches
Di Liscia asumirá después de la renuncia de Alejandro Vilches, quien dejó la Secretaría el lunes y argumentó que su decisión obedecía a "razones estrictamente personales". Su salida se produjo mientras el Gobierno enfrenta una discusión política por las modificaciones previstas para el área de Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027.
El proyecto enviado al Congreso contempla cambios en el régimen de prestaciones y pensiones por invalidez laboral, entre ellos modificaciones al nomenclador y a los criterios de acceso a las pensiones. La iniciativa generó cuestionamientos de sectores de la oposición y también abrió una negociación entre el oficialismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
En este escenario, una de las primeras tareas de Di Liscia será continuar con la auditoría de las pensiones por invalidez laboral. Según informó oficialmente el Gobierno, el objetivo es detectar irregularidades y garantizar que los recursos estatales sean destinados a quienes correspondan.
La nueva gestión tendrá además bajo su órbita el funcionamiento de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, con el objetivo declarado por el Ministerio de Salud de fortalecer los mecanismos de gestión y control y administrar los recursos del organismo de manera eficiente.