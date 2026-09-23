Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2026 VIEJO CONOCIDO

Ex funcionario de Vidal, al Gobierno de Milei: Pablo Di Liscia asumirá en Discapacidad

Pablo Di Liscia, quien estuvo al frente de IOMA durante la gestión de María Eugenia Vidal, fue designado por el Gobierno de Javier Milei como nuevo secretario nacional de Discapacidad. Reemplazará a Alejandro Vilches, quien renunció al cargo.

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