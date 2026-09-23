Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2026 EN ROJO

Sin plata, con deudas y empleo informal: el drama de los barrios populares

El relevamiento del Instituto Periferias muestra el impacto de la crisis: el 75,4% asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos. Asimismo, crece el trabajo informal, el endeudamiento y los problemas de alimentación.

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