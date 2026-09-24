Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

La Provincia vuelve a financiarse: emitió nuevas Letras por $579 mil millones en 2026

La Tesorería bonaerense formalizó Letras por $579.732 millones, con vencimientos hasta febrero de 2027. La operación se suma a $3,56 billones emitidos y $2,66 billones rescatados durante 2026, en un esquema de financiamiento de corto plazo que mantiene obligaciones y compromisos para 2027 fiscales.

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