La Provincia vuelve a financiarse: emitió nuevas Letras por $579 mil millones en 2026
La Tesorería bonaerense formalizó Letras por $579.732 millones, con vencimientos hasta febrero de 2027. La operación se suma a $3,56 billones emitidos y $2,66 billones rescatados durante 2026, en un esquema de financiamiento de corto plazo que mantiene obligaciones y compromisos para 2027 fiscales.
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Una vez más, la Provincia de Buenos Aires volvió a recurrir al mercado de deuda de corto plazo. A través de la Resolución N° 157-TGP-2026, la Tesorería General formalizó la emisión de cuatro series de Letras del Tesoro por un valor nominal conjunto de $579.732.425.429.
La operación había sido licitada el 22 de septiembre y contempla instrumentos con vencimientos escalonados: el 22 de octubre de 2026, el 19 de noviembre, el 17 de diciembre y el 18 de febrero de 2027. La colocación se realizó a través de A3 Mercados y quedó encuadrada dentro del programa de Letras del Tesoro vigente para el ejercicio.
El mayor tramo corresponde a una reapertura de Letras a descuento con vencimiento el 22 de octubre. El monto alcanza los $430.191.275.699 de valor nominal, con un plazo remanente de 28 días. El instrumento se amortizará íntegramente al vencimiento y tendrá como garantía la cesión de derechos de la Provincia sobre recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
A esto se suman otros $99.181.729.606 en Letras a descuento con vencimiento el 19 de noviembre, con un plazo de 56 días. También se emitieron $25.603.343.708 en Letras capitalizables a 84 días, con vencimiento el 17 de diciembre y una tasa efectiva mensual del 2,15 por ciento, cuyos intereses se capitalizan mensualmente.
El cuarto instrumento alcanza los $24.756.076.416 y está ajustado por CER. Se trata de Letras a descuento con vencimiento el 18 de febrero de 2027, cuyo capital será actualizado de acuerdo con el Coeficiente de Estabilización de Referencia durante el período correspondiente.
El volumen acumulado durante 2026
La nueva colocación adquiere otra dimensión al observar el recorrido de las Letras durante este año. Según la propia resolución, la Provincia ya había emitido Letras del Tesoro por $3.566.419.683.050 de valor nominal durante 2026.
Al mismo tiempo, había realizado rescates por $2.664.781.468.708. La diferencia dejaba un saldo de Letras en circulación de $901.638.214.342 dentro del programa 2026.
Es decir, la nueva emisión no aparece como una operación aislada, sino dentro de un mecanismo de colocaciones y rescates que la administración bonaerense viene utilizando a lo largo del ejercicio para administrar sus necesidades de financiamiento.
El programa aprobado para 2026 contempla Letras por hasta un valor nominal equivalente a USD 550 millones y $89.500 millones. Además, la Secretaría de Hacienda de la Nación había autorizado el endeudamiento por esos mismos topes para este programa.
Un esquema que también permite renovar deuda
Otro aspecto relevante de la operación es que las nuevas Letras pueden ser integradas no solamente en efectivo, sino también mediante la entrega de determinados títulos provinciales que vencen el 24 de septiembre.
Entre ellos figuran Letras ajustables por CER, Letras capitalizables y Letras a descuento. La normativa fija valores específicos de integración para cada uno de esos instrumentos.
El mecanismo permite, en los hechos, utilizar títulos que están llegando a su vencimiento para participar de nuevas colocaciones. Esto agrega un componente de renovación de obligaciones al esquema de financiamiento.
Deuda que cruza el cierre del ejercicio
Una de las nuevas Letras vence el 18 de febrero de 2027. La propia legislación citada en la resolución establece que, cuando el reembolso de una Letra excede el ejercicio financiero en el que fue emitida, el instrumento se transforma en deuda pública y debe cumplir con los requisitos previstos para el sistema de crédito público.
La Letra de febrero, además, tiene un plazo de 147 días y ajuste de capital por CER, por lo que el monto a cancelar no permanece fijo en términos nominales.
Las cuatro series tienen como respaldo la cesión de derechos de la Provincia sobre recursos provenientes de la Coparticipación Federal.
La resolución también establece que las comisiones correspondientes a agentes y mercados serán del 0,020 por ciento sobre el monto adjudicado. Los gastos derivados de las emisiones serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes a los servicios de la deuda pública.
Con esta operación, la administración bonaerense vuelve a utilizar las Letras del Tesoro como herramienta de financiamiento, en un año en el que, según los propios registros oficiales, las nuevas emisiones ya superaron ampliamente los $3,5 billones de valor nominal, aunque una parte significativa de esos instrumentos también fue posteriormente rescatada.