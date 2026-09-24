Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2026 REFUERZO

Ayudín de López a Terigi: $25.000 millones adicionales para Educación

El Gobierno de Axel Kicillof amplió en $25.000 millones el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. El refuerzo, dispuesto por el ministro de Economía, Pablo López, apunta a cubrir erogaciones en servicios no personales.

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