Ayudín de López a Terigi: $25.000 millones adicionales para Educación
El Gobierno de Axel Kicillof amplió en $25.000 millones el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. El refuerzo, dispuesto por el ministro de Economía, Pablo López, apunta a cubrir erogaciones en servicios no personales.
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El Gobierno de Axel Kicillof amplió en $25.000 millones el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. El refuerzo, dispuesto por el ministro de Economía, Pablo López, apunta a cubrir erogaciones en servicios no personales.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a mover las partidas presupuestarias para reforzar las cuentas de Educación. A través de la Resolución N° 438-MECONGP-2026, el Ministerio de Economía transfirió $25.000 millones adicionales a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), conducida por Flavia Terigi.
La medida había sido firmada el viernes 14 de agosto por el ministro Pablo López, pero fue publicada este jueves 24 de septiembre en el Boletín Oficial bonaerense. El expediente EX-2026-27813265-GDEBA-DASMECONGP tramitó una nueva adecuación del Presupuesto General 2026, aprobado por la Ley N° 15.557.
Según los fundamentos de la resolución, el refuerzo responde a la necesidad de atender "determinadas erogaciones en materia de servicios no personales". Para avanzar con la modificación presupuestaria intervinieron la Dirección Provincial de Presupuesto Público y la Contaduría General de la Provincia, que emitió dictamen favorable.
La operación implica sacar $25.000 millones de la jurisdicción 99, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, para incorporarlos al presupuesto de la DGCyE. Se trata de recursos de libre disponibilidad, es decir, fondos identificados como "Recursos No Afectados".
El artículo 2° de la resolución establece el incremento de las contribuciones figurativas desde la Administración Central hacia el organismo educativo por la totalidad de los $25.000 millones.
A su vez, el artículo 3° detalla cómo se distribuye el refuerzo dentro del presupuesto de Educación: $12.000 millones corresponden al Parcial 1 y otros $13.000 millones al Parcial 3, dentro del Inciso 3, destinado a servicios no personales.
De esta manera, la administración bonaerense vuelve a modificar durante el ejercicio las previsiones presupuestarias destinadas al área educativa. La resolución se encuadra en las facultades otorgadas por los artículos 19 y 22 de la Ley de Presupuesto 2026 y fue firmada por López en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 13/26.
En concreto, la DGCyE incorpora $25.000 millones adicionales a su crédito vigente para afrontar gastos corrientes vinculados a servicios no personales.