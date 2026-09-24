Peajes para todos, rutas para pocos

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La gestión de la motosierra dilapidó los tres primeros años de gestión de Vialidad Nacional suspendiendo toda obra en el país y, consecuentemente, en la provincia de Buenos Aires. El “choreo”, decían, “se terminó”.
A la política de motosierra y parálisis, implementada durante dos años y pico, le siguió la de poner en manos privadas las iniciativas que había diseñado y comenzado a ejecutar la administración de Vialidad del ex presidente Alberto Fernández.
Sin embargo, la ejecución de las concesiones no fue como lo imaginaron cientos de miles de vecinos en diferentes territorios de la provincia de Buenos Aires, que se organizaron para reclamar por obras que serían paralizadas o, en el mejor de los casos, planificadas para ejecutarse el “día del arquero”.
El frenazo en Vialidad implicó no solamente detener el avance de las obras, sino también un furibundo recorte a sus recursos, mientras se planificaba minuciosamente el proyecto de concesiones a largo plazo. Lo hizo cambiando el paradigma, en el cual la Red Federal de Concesiones se consideró un esquema mediante el cual el sector privado asume la operación y el mantenimiento de los corredores, sin subsidios del Tesoro. Su antecedente inmediato fueron las PPP de Macri, que fracasaron y terminaron con contratos viales extinguidos.
El nuevo escenario de privatización hizo brotar los reclamos, como el que lleva tiempo exteriorizándose a lo largo de varias ciudades ubicadas a la vera de la Ruta Nacional N° 3. Luego de que concejales y vecinos autoconvocados participaran de una sesión del Concejo Deliberante sobre la propia traza para denunciar la escasez de obras, en Las Flores se multiplican las movilizaciones por la falta de infraestructura y las pésimas condiciones de transitabilidad del corredor.
La respuesta de la empresa Corresur-Rutas Sur Atlántico S.A. no fue la que esperaban: comunicó que las obras están previstas, pero que se armen de paciencia porque algunas comenzarán de aquí a varios años. Y otras ni siquiera están contempladas en los contratos. Con precisión, sostuvo que está prevista la duplicación de calzada entre San Miguel del Monte y Las Flores, en el tramo Acceso a Gorchs-Inicio de la Variante Las Flores, estimando el plazo de inicio de obras a, al menos, tres años.
En cambio, no está incluida la duplicación de calzada entre San Miguel del Monte y Gorchs, ni tampoco entre el final de la variante Las Flores y Azul. No está dentro del Plan de Obras Obligatorias. Tampoco está contemplada en el contrato la duplicación entre el final de la Variante Las Flores y Azul, echando por tierra el histórico reclamo de convertir la Ruta 3 en Autovía, más allá de algunos trabajos en el corredor como la readecuación de la RP 41 o la rotonda en Monte-Rauch.
En el caso de Azul, confirmó una pasarela peatonal en el kilómetro 297,80, prevista para el tercer año, además de la disponibilidad de un móvil de seguridad vial para el tramo Cañuelas-Las Flores.
Así, el panorama muestra empresas instalando nuevas cabinas de peaje en rutas como la 3 o la 5 a cambio de tareas de mantenimiento o iniciativas menores, sin compromiso de obras que transformen el escenario y la vida de miles de bonaerenses. Los reclamos, por eliminación o retraso de los trabajos, o bien por proyectos para instalar cabinas de peaje en tramos conflictivos, también se reproducen en distritos como General La Madrid, Tres Arroyos y Olavarría.
En algunos casos, las quejas estuvieron centradas en la precariedad de los arreglos realizados en algunos tramos de las rutas, que hizo personal de Vialidad Nacional, respondiendo a las voces de alerta por el deterioro de las vías. Vecinos denunciaron que pusieron algunos parches que duraron poco y nada.
“El debate no puede reducirse a quién cobra el peaje o quién corta el pasto. La pregunta es quién realiza las grandes obras que necesita la Provincia durante los próximos veinte o treinta años. Una política vial requiere mantenimiento, pero también duplicación de calzadas, variantes, distribuidores, accesos y corredores seguros. Si ese segundo componente no aparece, lo que tendremos será administración de rutas existentes, no una verdadera expansión de la infraestructura”, dijo a La Tecla el exadministrador de Vialidad Nacional y exintendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta.
Legislatura Cambios en la concesión y pedidos de pase libre en dos rutas
El diputado provincial Diego Nanni presentó dos iniciativas para avanzar hacia la gratuidad de peajes que afectan a vecinos de Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana.
Una de las propuestas apunta al histórico peaje Larena, sobre la RN 8, para que la Provincia gestione ante el Gobierno nacional la finalización y habilitación de la colectora en la zona del peaje y, hasta que exista esa alternativa gratuita, se garantice que los residentes de Pilar y Exaltación de la Cruz puedan atravesar el puesto sin pagar.
El planteo adquiere importancia a partir del cambio en la concesióndel corredor, que incluye la Autovía Pilar-Pergamino. La operación pasó a manos de Vial 8, en el marco del proceso de concesión impulsado por el Gobierno nacional. El otro proyecto propone que los habitantes de Exaltación y Campana queden exceptuados del pago del peaje Los Cardales, sobre la Ruta Provincial 6.
Fernando Sottile (Azul) Idas y venidas con la ruta 3, peajes para cortar el pasto e incertidumbre
El referente vecinal de Azul Fernando Sottile recordó que “en 2011 se mataron cuatro integrantes de una conocida familia de acá, y ahí comenzamos con el reclamo de la autovía en la Ruta 3. En ese momento estaba en mejores condiciones que ahora; se deterioró por la cantidad de camiones”.
El azuleño recordó que entre 2015 y 2017 se empezó a hablar de una autopista. “Incluso fuimos a una ceremonia de inaguruación, pero quedó en la nada”, dijo.
En tal sentido, recordó que en 2019 “se inauguró el tramo de Las Flores y nosotros seguimos con acciones, fuimos a la audiencia pública y nos informaron la obra que iba a hacerse. Con este Gobierno, fuimos a hablar con Vialidad Nacional y ahí nos dijeron que hasta Azul no iba a llegar, que en una primera etapa iba a hacerse el tramo Monte-Gorchs, en el partido de General Belgrano, que se está haciendo ahora”, recordó.
Al respecto, sostuvo que la obra a Azul siguió hasta hace unos meses, porque era con un crédito internacional y esa plata iba directamente a la empresa. Sin embargo, decidieron que el dinero vaya el ministerio de Economía y ahí dejaron de pagarle a la empresa. Con 7 meses sin cobrar, la pararon”.
Sottile refirió que la empresa ahora dice que el tramo Gorchs-Las Flores no está en el pliego, y que lo debería hacer Vialidad porque ya recibió el dinero. Y comentó que el Concejo Deliberante sesionó por este tema, pidiendo una sesión especial que incluya a vecinos y referentes de todo el corredor, desde Monte a Bahía Blanca, pasando por Las Flores, Azul, Benito Juárez, Gonzales Chaves y otras.
“En concreto, hay una parte de la obra, que es hasta Las Flores, que se realizará pero no arranca”, dijo, y puntualizó que “nosotros la obra no la vamos a tener al menos en 20 años, porque no está en el pliego, pero van a poner un peaje en Azul, como en Cañuelas. También en Chillar, en Tres Arroyos y en Dorrego, solamente para cortar el pasto porque obras no están obligados a hacer”.
Gustavo Arrieta (Cañuelas) Riesgo vial, demoras en la logística y transporte a más alto precio
El extitular de Vialidad Nacional y exintendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, sostuvo que en su distrito “tenemos ejemplos concretos de lo que significa la paralización. La Variante Cañuelas, que conecta el sector de la Autopista Ezeiza-Cañuelas con la Ruta 3 evitando atravesar el área urbana, estaba en ejecución con avance importante, y quedó sin la continuidad prevista”.
“También habíamos avanzado con la pavimentación del camino entre Cañuelas y General Las Heras, un corredor productivo de más de 20 kilómetros cuya licitación se había puesto en marcha y que contaba con financiamiento del Programa de Infraestructura Vial Productiva”, recordó.
El legislador del Parlasur añadió que “en el caso del Camino del 72 hacia Gobernador Udaondo, es una obra diseñada específicamente para mejorar la conectividad de una zona productiva, que pudo completarse tras múltiples gestiones”.
“Y después tenemos dos corredores fundamentales que no deben confundirse. Por un lado, la Ruta Nacional 3 y la Variante de Monte; por otro, la Ruta Nacional 205 entre Cañuelas y Lobos. En este último caso estaba planteada una intervención por el volumen de tránsito y la expansión de la zona. Hoy la RN 3 y la RN 205 quedaron comprendidas dentro del nuevo esquema de concesiones privadas”.
Finalmente, Arrieta consideró que “la postergación tiene consecuencias muy concretas: aumenta el riesgo vial, demora los tiempos logísticos, encarece el transporte de la producción y posterga obras que deberían acompañar el crecimiento urbano y productivo. Cañuelas es un nodo estratégico por la Autopista Ezeiza-Cañuelas, las rutas 3, 6 y 205 y por toda la actividad productiva que se desarrolló en los últimos años”.
Fabian Blanstein (Las Flores) Mejorar las condiciones para una mayor seguridad, eje del reclamo
En la comuna de Las Flores, gobernada por el peronista Fabián Blanstein, se realizaron varias reuniones vecinales y hasta sesiones del Concejo Deliberante en la zona de la Ruta Nacional N° 3, en las inmediaciones del kilómetro 186. Los vecinos autoconvocados levantan la bandera de dos exigencias, en un grito que no cesa: la construcción de la autovía y el mejoramiento de la ruta, que viene deteriorándose a pasos agigantados por falta de mantenimiento por parte de las autoridades nacionales.
El intendente Fabián Blanstein aseguró que “desde Las Flores volvemos a reclamar una solución definitiva a un problema que nos duele y nos atraviesa a todos. Con la Sesión Especial del Concejo Deliberante en el Parque Industrial, pusimos otra vez el eje sobre la situación de la Ruta 3.Quiero destacar el esfuerzo enorme de los vecinos autoconvocados, que durante años mantuvieron vivo este reclamo cuando parecía que nadie los escuchaba. A lo largo del tiempo hemos tenido muchos anuncios de distintas administraciones nacionales, pero la transformación en autovía que nuestra región necesita sigue pendiente. Hoy el reclamo abarca desde Monte, pasando por Las Flores, hasta Azul y Chillar. Nos preocupa muchísimo que las obras de duplicación y la Variante Las Flores recién están previstas a partir del sexto año de concesión, y el tramo hacia Azul ni siquiera figura entre las obligaciones Esto no es razonable. La última sesión tiene que ser el punto de partida para unirnos todos -municipios, concejos, legisladores y vecinos- y exigir el adelantamiento de los plazos y seguridad vial urgente. Es una causa por la vida."
Francisco Recoulat (Trenque Lauquen) Librados a la voluntad de la empresa por una dura barrera económica
El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, aseguró que hace unos años “se estableció un peaje en el kilómetro 429 de la ruta 5, en nuestro distrito, en la intersección entre Beruti y la ciudad. Eso creó una barrera económica para conectarse con la cabecera, porque los vecinos de Beruti se trasladan diariamente por cuestiones laborales, de salud, y eso les dificulta el traslado”.
El alcalde explicó que “en otros lugares movieron de lugar la cabinas por este tipo de problemas, en nuestro caso se había logrado un beneficio, que los vecinos de esa localidad abonaran el 20% del valor del peaje, inscribiéndose para recibir el descuento. Cuando se hizo la audiencia pública nos presentamos como municipio y pedimos varias cosas, como una rotonda en el ingreso al parque industrial y la reubicación del peaje entre Beruti y Paso, en Pehuajó. En el pliego está establecido que la empresa tiene que trasladarla, pero no tiene plazo. La concesión es por 20años, hasta 2046”.
“Así, quedamos librados a la voluntad de la empresa, que cuando arrancó no cumplió con lo de la tarifa especial a los vecinos, aunque luego accedieron y armaron un sistema de reintegro. Pero el problema es que la inflación desde que asumió Milei hasta hoy es del 240%, aproximadamente, y el peaje aumentó un 1.100% en el mismo periodo (de unos 300 pesos a casi 3.600)”, sostuvo.
Finalmente, comentó que se ha pedido una audiencia a las autoridades de Vialidad Nacional, aunque no han tenido respuesta favorable.