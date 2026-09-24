Volver | La Tecla Informe Especial 24 de septiembre de 2026 CRISIS VIAL

Por Javier Garbulsky

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Peajes para todos, rutas para pocos

El nuevo esquema de concesiones de rutas por parte de Vialidad Nacional elimina o posterga obras. Quejas de vecinos, que reclaman arreglos y autovías antes que cobros a vehículos.

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