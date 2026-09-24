Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Cruje el peronismo marplatense: Rapacioli apuntó contra Raverta y Pulti

El expresidente del PJ de General Pueyrredon cuestionó el armado del peronismo marplatense y puso bajo la lupa a Fernanda Raverta y Gustavo Pulti. Los acusó de comenzar a posicionarse para la Intendencia mientras distintos sectores quedan afuera de la convocatoria. Además, reclamó “abrir el juego” y lanzó una frase que resume su crítica: “Los que dicen que tienen la llave no abren ni cierran, cierran la puerta”.

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