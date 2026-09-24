Cruje el peronismo marplatense: Rapacioli apuntó contra Raverta y Pulti
El expresidente del PJ de General Pueyrredon cuestionó el armado del peronismo marplatense y puso bajo la lupa a Fernanda Raverta y Gustavo Pulti. Los acusó de comenzar a posicionarse para la Intendencia mientras distintos sectores quedan afuera de la convocatoria. Además, reclamó “abrir el juego” y lanzó una frase que resume su crítica: “Los que dicen que tienen la llave no abren ni cierran, cierran la puerta”.
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Juan Manuel Rapacioli volvió a patear el tablero de la interna peronista marplatense y esta vez puso nombre y apellido a quienes, según entiende, ya comenzaron a mover sus fichas de cara a 2027: Fernanda Raverta y Gustavo Pulti. El expresidente del Partido Justicialista de General Pueyrredon cuestionó el armado político local y apuntó contra quienes, mientras hablan de unidad, comienzan a posicionarse para volver a disputar la Intendencia.
“Veo que están poniendo el traje para la Intendencia del 2027, por un lado Gustavo Pulti, por el otro lado Fernanda Raverta”, disparó Rapacioli en su programa.
Fue todavía más duro al referirse a quienes pretenden ordenar el espacio desde arriba. “Los que dicen que tienen la llave no abren ni cierran, cierran la puerta y no abren. ¿Cómo pretenden construir así?”, cuestionó. En ese sentido, Rapacioli sostuvo que no alcanza con hablar de unidad si, al mismo tiempo, se excluye a sectores que participaron de la vida interna del Partido Justicialista.
En esa disputa también quedó expuesto Pulti. Dentro del círculo cercano a Rapacioli comenzó a circular una particular metáfora sobre el exintendente que durante su recorrido político no terminaba de saber qué remera ponerse, en referencia a los distintos espacios y partidos con los que fue transitando su carrera política para sostener su posicionamiento. Una imagen que busca graficar la versatilidad partidaria de Pulti a la hora de acomodarse dentro del escenario político.
Raverta tampoco quedó afuera de los cuestionamientos. Rapacioli la ubicó directamente junto a Pulti entre quienes ya estarían mirando la pelea por el Ejecutivo municipal de 2027. Sin embargo, aclaró que su planteo no pasa por reclamar un lugar personal dentro de ninguno de esos espacios. “Esto no implica que yo esté reclamando ninguna invitación de ningún lado. Para mí, nada”, sostuvo.
El reclamo, según explicó, es que se abra la convocatoria. Rapacioli recordó que el sector que encabezó en la última interna del PJ llegó a representar alrededor del 40% del partido y sostuvo que ese resultado no puede ser ignorado a la hora de definir el futuro del peronismo local. “No son datos menores para que algunos y algunas se sientan con la capacidad de excluir a este sector”, afirmó.
La crítica incluso tomó como contraste el armado del Movimiento Derecho al Futuro que encabeza Axel Kicillof. Rapacioli destacó que en una actividad del espacio pudo comprobar una apertura hacia sectores del peronismo marplatense que, según su mirada, no encuentra el mismo correlato en la política local. “Vas al centro mismo, al mural de la presentación de la movida, con Axel a la cabeza y te reconoce un espacio. Y en Mar del Plata resulta que los que dicen que tienen la llave no abren ni cierran”, lanzó.
Así, mientras Pulti y Raverta aparecen en el horizonte de Rapacioli como los nombres que ya comenzaron a mirar hacia 2027, el extitular del PJ marplatense reclama que la discusión no quede reducida a dos sectores ni a candidaturas anticipadas. “Inviten, abran el juego a los compañeros y a las compañeras”, reclamó. Y dejó planteado el desafío para el peronismo local: “Si de arranque nomás no tenés una convocatoria amplia, no vas conjuntando fuerzas”.