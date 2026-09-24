Si hay parálisis que no se note: vía rápida para los acuerdos en medio de una batalla campal
Los bloques avanzan en una agenda para destrabar proyectos pendientes, priorizar los que tienen consenso y resolver durante este año los cambios al sistema electoral bonaerense. La cobertura de vacantes en la Corte también sigue en discusión.
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La Legislatura bonaerense intentó ponerle fecha de vencimiento al freno parlamentario. En un encuentro que reunió a representantes de casi todos los bloques, diputados y senadores acordaron acelerar el tratamiento de los proyectos que cuentan con media sanción por unanimidad y avanzar durante lo que queda del año con las modificaciones al sistema electoral. La intención es que 2027 comience con las reglas de juego definidas.
La reunión también dejó expuestas algunas de las cuentas pendientes entre ambas cámaras. El planteo surgió con fuerza desde el Senado, donde los bloques de Sergio Vargas y Carlos Kikuchi cuestionaron que Diputados avance con expedientes provenientes de la Cámara alta, mientras que los proyectos aprobados por los senadores queden frenados del otro lado. El acuerdo fue sencillo: lo que tenga consenso unánime tendrá vía rápida; lo que haya sido aprobado con disidencias deberá atravesar el recorrido habitual por las comisiones.
Pero detrás de la foto de unidad legislativa aparecen varios expedientes que siguen atrapados en las internas y negociaciones políticas. La cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense volvió a aparecer sobre la mesa. El radical Diego Garciarena reclamó cumplir el supuesto acuerdo alcanzado a fines del año pasado, una posición que también respaldó el peronista Facundo Tignanelli. La definición de los nuevos jueces del máximo tribunal vuelve a funcionar, además, como moneda de cambio para futuros consensos.
Otro de los reclamos apuntó a la conformación de la comisión bicameral encargada de revisar proyectos de obras municipales y asignar fondos. Diputados reclamaron a los senadores que finalmente se ponga en funcionamiento un ámbito que permanece pendiente. Mientras tanto, el Ejecutivo tampoco consigue destrabar algunos de sus proyectos centrales: la empresa provincial de medicamentos, el Sistema Integrado de Salud y la regulación de los trabajadores de plataformas digitales continúan sin llegar al recinto.
Este encuentro se dio en medio del contexto, donde la interna peronista atraviesa buena parte de esa parálisis. Mientras Axel Kicillof busca imponer su agenda desde el Ejecutivo, La Cámpora conserva capacidad de bloqueo y negociación en la Legislatura y el Frente Renovador intenta sostener un lugar propio. El resultado es una agenda donde los acuerdos políticos pesan tanto como el contenido de los proyectos: morosidad, alquileres, seguridad, salud y juego conviven con una disputa cada vez más abierta por el control de la agenda parlamentaria.
En seguridad, el escenario tampoco encuentra una salida sencilla. Hay cinco proyectos sobre armas no letales para la Policía Bonaerense y todavía no hay consenso para avanzar. El massismo viene impulsando la discusión, mientras que el Ejecutivo prepara una reforma de la Ley de Seguridad que ya genera reparos dentro del propio oficialismo. Sergio Berni, incluso, anticipó que presentará su propia iniciativa, centrada en fortalecer y jerarquizar a la Policía. En paralelo, La Libertad Avanza reclama la interpelación del ministro Javier Alonso.
El capítulo del juego volvió a exhibir la misma disputa. El Gobierno bonaerense activó el cobro de una alícuota del 2% sobre los premios de slots de plataformas habilitadas, pero desde La Cámpora cuestionaron la medida y señalaron que preparaban una regulación más dura. Con más de una decena de proyectos en danza, la comisión que preside la camporista Micaela Olivetto promete convertirse en otro campo de batalla. Así, mientras los legisladores buscan mostrar una foto de consenso para destrabar la Legislatura, la agenda bonaerense continúa atravesada por una pregunta política de fondo: quién consigue imponer las prioridades y quién tiene los votos para frenarlas.