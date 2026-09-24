Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2026 DEFINICIONES

Si hay parálisis que no se note: vía rápida para los acuerdos en medio de una batalla campal

Los bloques avanzan en una agenda para destrabar proyectos pendientes, priorizar los que tienen consenso y resolver durante este año los cambios al sistema electoral bonaerense. La cobertura de vacantes en la Corte también sigue en discusión.

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