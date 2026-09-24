Cuatro películas argentinas, un solo lugar en los Oscar 2027

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina ya dio el primer paso rumbo a los Oscar 2027. Es por ello que cuatro películas nacionales quedaron preseleccionadas para competir por el lugar de representante en Mejor Película Internacional. La decisión final se conocerá el lunes 28 de septiembre a las 18. La lista combina dos documentales, un film de terror de autor y un drama basado en una obra teatral, un cruce de géneros poco habitual en la preselección argentina.



El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco, reconstruye el Argentina-Inglaterra del Mundial México 1986. No se limita al resultado deportivo: analiza el partido como símbolo político y cultural, con la Guerra de Malvinas como trasfondo inevitable. Está basada en el libro de Andrés Burgo.



La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé, con guion de Benjamín Naishtat, adapta relatos de Mariana Enríquez. Ambientada en el conurbano bonaerense durante el verano de 2001, mezcla iniciación adolescente, violencia y terror sobrenatural. Ya pasó por Sundance, ganó el Gran Premio del BAFICI y fue elegida para representar a Argentina en los Goya 2027.



Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel, es un documental que parte del asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar y del juicio posterior. La cineasta, una de las voces más reconocidas del cine argentino contemporáneo, expone el despojo territorial y las tensiones históricas contra los pueblos originarios.



Parque Lezama, de Juan José Campanella, lleva al cine la obra teatral de Herb Gardner. El director de El secreto de sus ojos reúne a Luis Brandoni y Eduardo Blanco en un drama de personajes que apuesta al peso actoral y a la tradición teatral.



La votación de esta etapa se extendió entre el 21 y el 25 de septiembre. Quien resulte elegida deberá luego superar el filtro de la Academia de Hollywood para entrar en la shortlist y, eventualmente, en las cinco nominadas.



La 99.ª ceremonia de los Oscar está prevista para el 14 de marzo de 2027.Cuatro caminos distintos. Uno solo llegará a Los Ángeles.