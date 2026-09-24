Mirtha Legrand sigue internada y evoluciona bien

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, donde fue ingresada el 18 de septiembre de forma preventiva por un cuadro de tos persistente que derivó en neumopatía.



Jimena Monteverde actualizó su estado, y aseguró que la conductora atraviesa una evolución favorable: “Ayer estuvo mirando tele. Se quiere ir a su casa, así que está muy bien”.También indicó que Legrand descansa de noche: “Está durmiendo muy bien, pasa buena noche”.



La cocinera aclaró que no mantiene contacto directo con la diva durante la internación, porque las visitas quedaron reservadas al círculo más cercano. Aun así, dijo que consulta el parte todos los días. Entre las personas que la acompañan mencionó a Moni, Elvira y Gladys, además de familiares.



El último comunicado médico, difundido el miércoles 23 de septiembre por Enrique Echagüe, director médico de la institución, informó que Legrand “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”.



El sanatorio anticipó que permanecerá internada los próximos días para control y tratamiento. Si no hay cambios, el próximo parte se conocerá el viernes 25 de septiembre.