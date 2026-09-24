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Jueves, 24 septiembre 2026
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AL FIN

El requisito exclusivo de Tini para su boda

La cantante y el futbolista enviaron invitaciones personales e intransferibles, con un link de condiciones para el 19 de diciembre. El dress code será de gala, elegante pero con el estilo de cada invitado

El requisito exclusivo de Tini para su boda
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Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya cerraron los detalles de su casamiento, uno de los eventos más esperados del año en el espectáculo y el fútbol argentinos.

Mientras la cantante atraviesa un presente familiar complejo, trascendieron las condiciones que la pareja les pidió a quienes asistirán a la fiesta.

Los invitados no recibieron una tarjeta tradicional para pasar de mano en mano. Llegó una invitación personal e intransferible, con un link que remite a los requisitos de los novios. Esa vía digital concentra las indicaciones del evento: cómo llegar, qué se espera de cada asistente y el tono que quieren para la noche.

El punto más comentado es el dress code. Será de gala. Durante días circuló la idea de que Tini soñaba con una puesta digna de una MET Gala, con looks de alta costura y un despliegue extremo.

La definición que se impuso es más flexible: elegancia sí, pero con la impronta de cada invitado. No hay un uniforme rígido; hay un piso de formalidad y libertad para que cada uno se vista a su manera, siempre dentro de un clima de fiesta grande.

La fecha y el lugar ya no son un secreto. La cita es el sábado 19 de diciembre a las 21, en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

La tarjeta filtrada tiene un diseño íntimo: fondo en tonos suaves, una peonía pintada en acuarela, flor asociada al amor, la prosperidad y la abundancia,  y la firma manuscrita “Tini y Rodri”, junto a la frase “Los esperamos con mucho amor”. El estilo busca calidez más que solemnidad institucional.

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