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La China Suárez responde con ironía al escándalo de Icardi

Con un clip en el auto de juguete de su hijo, la actriz ironizó la polémica por la ventanilla y la licencia. En paralelo, tendría propuestas de series, pero no las aceptaría hasta saber dónde jugará el futbolista

La China Suárez responde con ironía al escándalo de Icardi
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Eugenia “la China” Suárez respondió con ironía a la polémica que se desató por un video en el que salía por la ventanilla de un auto mientras Mauro Icardi conducía.

El clip generó críticas y derivó en un cruce con el Ministerio de Transporte, que inhabilitó de forma preventiva la licencia argentina del futbolista.

Lejos de recular, la actriz publicó un nuevo video en sus historias de Instagram: aparece cantando subida al auto de juguete de su hijo Amancio, que maneja el vehículo eléctrico por el parque. “¿Así mejor?”, preguntó, en alusión al episodio que la tuvo en el centro de la discusión.

Después compartió una foto abrazada a Icardi, al aire libre y sin señales de preocupación.

El deportista, por su parte, cuestionó la medida oficial. Dijo que su licencia italiana está vigente hasta 2029, que la argentina se entrega al convertirla a la europea y que el Ministerio buscaba “un ratito de chimento”.

Más allá del cruce mediático, la China también definió su agenda laboral, tiene ofertas de ficciones y series, pero no tomará ninguna decisión hasta saber cuál será el destino futbolístico de Icardi.

El delantero lleva cerca de tres meses sin jugar partidos oficiales, se entrena por su cuenta y, de acuerdo con versiones, quiere radicarse en Italia, país del que tiene ciudadanía. 

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