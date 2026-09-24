Volver | La Tecla Photoshop 24 de septiembre de 2026 INNECESARIO

La China Suárez responde con ironía al escándalo de Icardi

Con un clip en el auto de juguete de su hijo, la actriz ironizó la polémica por la ventanilla y la licencia. En paralelo, tendría propuestas de series, pero no las aceptaría hasta saber dónde jugará el futbolista

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