Ricky Diotto acusó a Fernanda Callejón de amenazas

Ricardo “Ricky” Diotto, músico y odontólogo de La Plata, acusó a su exesposa, María Fernanda Callejón, de haberlo amenazado y desestimó la condena que recibió por violencia de género. Según dijo, el fallo de cuatro meses de prisión en suspenso “fue todo un verso, un cuento”.



Asimismo, el platense relató que la semana pasada hubo un episodio que “lo terminó de saturar”. Aseguró que Callejón “siempre lo amenaza” y que lo hizo “delante de su hija”. “Fue en forma directa, me dijo ‘tené mucho cuidado’. Lo verán mis abogados”, afirmó.



Sobre el vínculo con la actriz, sostuvo que no está “más tranquilo” y que quiere tenerla “lo más lejos posible”. “En el juzgado se habló de que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo absolutamente al revés”, agregó.



También se refirió al dinero que cobró su hija menor por un trabajo en teatro dispuesto judicialmente. Dijo que ese monto “se le depositó a la madre” y que ahora buscan abrir una cuenta judicial para que quede reservado hasta que la nena cumpla 18 años. “No es un dinero para la madre, ni para mí”, aclaró.



En mayo, un juez de Zárate lo condenó a cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa, por un episodio de junio de 2022.



Diotto insistió en que “no se pudo demostrar nada porque no pasó nada”, que “se armó un circo” y que “mancharon” su nombre y su reputación. “El juez me dio cuatro meses como para dejarme tranquilo”, concluyó.