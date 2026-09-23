Milei en la ONU: Malvinas, defensa de su modelo y críticas a la agenda global
El mandatario argentino expone ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en una nueva intervención internacional en la que busca reafirmar los lineamientos de su gestión y su mirada sobre el rol de los organismos multilaterales.
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El presidente Javier Milei expuso este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, con un mensaje centrado en la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la orientación de su política exterior. Se trata de su tercera presentación ante el organismo desde que asumió la Presidencia.
Uno de los ejes principales de la intervención fue el reclamo argentino por las Islas Malvinas. Milei cuestionó la falta de avances en las negociaciones con el Reino Unido y reclamó que se retome el diálogo bilateral para resolver la disputa de soberanía.
En ese marco, el mandatario también hizo referencia a la explotación petrolera unilateral británica en la zona y ratificó que su administración continuará con una estrategia de defensa pacífica de los derechos argentinos sobre el territorio insular.
La cuestión Malvinas volvió así a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional del Gobierno, en medio de las tensiones diplomáticas con Londres.
La mirada de Milei sobre el escenario internacional
La exposición presidencial se desarrolló en una cumbre atravesada por fuertes diferencias entre las principales potencias y cuestionamientos al funcionamiento de los organismos multilaterales.
En las jornadas previas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre la pérdida de credibilidad de Naciones Unidas y las dificultades del organismo para responder a los conflictos internacionales. Por su parte, Donald Trump defendió las acciones de su administración en materia de política exterior y planteó una postura crítica frente a distintos organismos internacionales.
En ese escenario, Milei volvió a llevar al foro internacional los lineamientos de su política exterior, con énfasis en la soberanía nacional y en la relación estratégica con Estados Unidos e Israel.
Una agenda internacional con reuniones y actividades
La visita de Milei a Nueva York incluyó, además de su exposición ante la Asamblea General, distintas actividades institucionales y encuentros vinculados con la política exterior y la economía.
Entre las reuniones previstas se encontraba un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el marco del vínculo entre la Argentina y la administración de Donald Trump. La participación del Presidente en la ONU se inscribe así en una agenda internacional en la que el Gobierno busca sostener sus reclamos diplomáticos y profundizar sus vínculos con aliados estratégicos.