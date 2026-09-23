Volver | La Tecla Nacionales 23 de septiembre de 2026 DISCURSOS

Milei en la ONU: Malvinas, defensa de su modelo y críticas a la agenda global

El mandatario argentino expone ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en una nueva intervención internacional en la que busca reafirmar los lineamientos de su gestión y su mirada sobre el rol de los organismos multilaterales.

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