Volver | La Tecla Nacionales 23 de septiembre de 2026 "ES DESESPERANTE"

Un aplauso, por favor: el secretario de Agricultura de Milei rogó que lo ovacionen

Una situación por demás incómoda se vivió este martes en el auditorio de la Bolsa de Cereales, donde el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, protagonizó un cruce con los presentes luego de que su discurso no encontrara repercusión ni aplausos.

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