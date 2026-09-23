Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2026 INICIATIVAS

Maltrato animal: Passaglia impulsa penas para quienes pongan en riesgo a sus mascotas

El diputado bonaerense de Hechos presentó un proyecto de Ley de Buen Trato Animal que contempla multas, penas de hasta 60 días de arresto y el retiro preventivo de animales en peligro. Además, lanzó una campaña de firmas para reclamar su tratamiento en la Legislatura.

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