Maltrato animal: Passaglia impulsa penas para quienes pongan en riesgo a sus mascotas
El diputado bonaerense de Hechos presentó un proyecto de Ley de Buen Trato Animal que contempla multas, penas de hasta 60 días de arresto y el retiro preventivo de animales en peligro. Además, lanzó una campaña de firmas para reclamar su tratamiento en la Legislatura.
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El abandono y el maltrato animal vuelven a instalarse en la agenda legislativa bonaerense. El diputado provincial de Hechos, Manuel Passaglia, presentó un proyecto de Ley de Buen Trato Animal que busca endurecer las sanciones contra quienes descuiden o pongan en riesgo a sus mascotas, al tiempo que propone nuevas herramientas para intervenir antes de que se produzcan daños irreversibles.
La iniciativa apunta a modificar el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires e incorporar un apartado específico para los animales de compañía. En paralelo, el legislador puso en marcha una junta de firmas para reunir respaldo ciudadano y reclamar que el proyecto avance en la Legislatura.
Entre las principales modificaciones, la propuesta contempla sanciones para quienes no proporcionen los cuidados necesarios, mantengan a los animales en condiciones inadecuadas, los dejen encerrados en vehículos sin ventilación o los sometan a prácticas que les generen dolor, sufrimiento o estrés. También incluye el abandono deliberado.
“No alcanza con indignarse frente al maltrato. Hay que poder hacer algo antes de que sea tarde. Si elegís tener un animal, lo tenés que cuidar. Y si no lo hacés, vas a tener consecuencias”, sostuvo Passaglia al presentar la iniciativa.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de que las autoridades dispongan el retiro preventivo de un animal cuando exista un riesgo manifiesto para su salud, integridad física o vida.
En esos casos, los animales podrán ser trasladados a un lugar seguro mientras se determina su situación definitiva. La medida busca facilitar una intervención temprana frente a situaciones de abandono o negligencia, sin esperar a que el daño esté consumado.
En materia de sanciones, el texto establece un esquema que contempla multas según la gravedad de las conductas y penas de arresto de hasta 60 días para los casos más graves.
Además, incorpora la posibilidad de prohibir la tutela y el contacto con animales de compañía para determinados infractores. También propone crear un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal dentro del Registro de Contraventores de la Provincia. Una campaña de firmas para impulsar la ley
La presentación del proyecto también tuvo un componente personal. Passaglia difundió la iniciativa en sus redes sociales junto a su perro, Loki, y se refirió al vínculo que construyó con el animal.
“Cuando me dicen que nosotros rescatamos a Loki, sí, tienen razón, y él también nos rescató a nosotros. Por eso estamos presentando la Ley de Buen Trato Animal: porque si ellos están para nosotros, nosotros también tenemos que estar para ellos”, manifestó.
Como parte de la campaña, el diputado lanzó una petición en Change.org bajo la consigna “Que protegerlos también sea ley”, con el objetivo de sumar adhesiones y reclamar el tratamiento legislativo de la propuesta.
“Cuidar a un animal no debería depender solamente de la buena voluntad de cada persona. También necesitamos una ley que los proteja”, sostiene la convocatoria.
La iniciativa busca instalar el debate sobre las herramientas legales disponibles para prevenir el maltrato animal en la Provincia y avanzar con un régimen que combine medidas de protección, sanciones y mecanismos de intervención ante situaciones de riesgo.